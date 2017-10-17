Ales geç başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? 2017 Ales puanı kaç yıl ve nerede kullanılır?

ALES geç başvurusu hangi tarihte ne zaman başlayacağı belli oldu. Yüksek lisans yapmak isteyen binlerce kişinin merak ettiği 2017 ALES sonbahar dönemi sınavı ne zaman olacak? ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklama çerçevesinde ALES sınav tarihi belli oldu. Buna göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş (ALES) Sınavı ne zaman olacak? Kaç gün var? ayrıntılar haberimizde. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, ALES için geç başvuru işlemleri 18 Ekim’de yapılacak. Adaylar geç başvuru gününde hem aday işlemleri sisteminden başvurularını yapacak hem de sınav ücretini ödeyecekler. 19 Kasım’da gerçekleştirilecek sınav için bazı değişiklikler de yapıldı. Değişiklikler kapsamında sınavın süresi ve soru sayısı düşürüldü. ALES puanı geçerlilik süresi 5 yıla çıkarıldı. 19 Kasım’da yapılacak olan ALES sınavı saat 10.00’da başlayacak. ALES için yapılan değişiklikler, bu sınavdan itibaren uygulanmaya konulacak. Belirlenen tarihlerde sınav başvurusunu tamamlamayan adaylar, geç başvuru gününde başvurularını tamamlayabilecekler. Geç başvurular, 18 Ekim Çarşamba günü yapılabilecek.



ALES başvuru tarihleri 26 Eylül ve 4 Ekim olarak duyurulmuştu. Bu tarihte başvurularını gerçekleştiren adaylar sınav ücreti olan 90 TL'yi anlaşmalı bankalara yatırdılar. ÖSYM başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için geç başvuru tarihini açıkladı. ALES geç başvuruları 18 Ekim 2017 tarihinde alınacak.



ALES Sonbahar Dönemi GEÇ BAŞVURU GÜN: 18 Ekim 2017 (Sınav ücreti aynı gün ödenir. Bu adaylar sınava Ankara’da alınır.)



ALES Sonbahar Dönemi GEÇ BAŞVURU SINAV ÜCRETİ: 135,00 TL



ALES sınavı ÖSYM tarafından senede iki kere düzenlenmektedir. Sınavlardan ilki ilkbahar döneminde, ikincisi ise sonbahar döneminde yapılmaktadır. ALES sonbahar döneminde 19 Kasım'da yapılacak.



SONBAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHİ : 19 Kasım 2017



SAATİ VE SÜRESİ : 10.00, 150 dakika



ALES GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?



ALES geç başvuru işlemleri, diğer sınavlarda olduğu gibi ÖSYM aday işlemleri sistemi üzerinden yapılacak. Sisteme giriş yaparak başvurusunu yapan adaylar, ALES ücretini de ödeyerek başvuru işlemini tamamlayacak. Normal başvuru sürecinde başvuran adaylar 90 Türk Lirası ücret ödediler. Geç başvuru gününde başvuracak adaylar ise 135 Türk Lirası ücret ödeyecekler. Ödeme, ÖSYM’nin ‘’Ödemeler’’ alanı üzerinden kredi kartı ya da banka kartı ile gerçekleştirilecek. ALES geç başvuru yapan adaylar sınava sadece Ankara’da girebilecek.



ALES PUANI NEREDE KULLANILIR?



ALES puanı; yükseköğretim kurumlarında okutman, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, çevirici, eğitim ve öğretim planlamacısı kadrolar için açıktan atamalarda kullanılır. Öğretim görevlisi dışında kalan kadrolar için naklen atamalarda da kullanılabilir. Bu kadrolar dışında, lisansüstü eğitim ve yurt dışı eğitimler için de ALES puanı kullanılır.



ALES’TE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER



ALES için bazı değişiklikler yapıldı. 19 Kasım’da yapılacak olan sınavdan itibaren uygulamaya konulacak değişiklikler; sınavın soru sayısı 160’tan 100’ düşürüldü. 180 dakika olan sınavın süresi 150 dakikaya indirildi.



ALES puanı geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarıldı. Daha önce Sayısal-1, Sayısal-2 ve Sözel-1, Sözel-2 olarak dört bölüme ayrılan sınavda sadece sözel ve sayısal olarak iki bölüm olacak. ALES sözel ve ALES sayısal puan hesaplamalarında değişiklik olmadı. ALES eşit ağırlık puanı hesaplamasında ise sayısal ve sözel testlerin ağırlıklarının yüzde 50 olması kararlaştırıldı.







ALES TEST İÇERİĞİ



ALES sözel testinde adaylara; sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam; cümleyi ve metni tamamlama; düşüncenin akışını bozan ifadeyi bulma gibi başlıklar altında yer alan sorular sorulur. Adayların dil bilgisi dışında daha çok sözel olarak akıl yürütme becerilerinin ölçülmesi amaçlanıyor.



ALES sayısal testinde adaylara; temel işlemler, geometri ve tekli, ikili, üçlü problemler gibi başlıklar altında yer alan sorular sorulur. Bu bölümde de adayların analiz etme ve mantıksal akıl yürütme gibi daha çok ileri düşünme becerilerinin ölçülmesi amaçlanıyor.



ALES PUANLARI NE KADAR SÜRE GEÇERLİ?



Adaylar sınavdan aldıkları puanı resmi kurumlara başvuru için 5 yıl boyunca kullanabilecekler.



ALES’TE HANGİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI?



YÖK tarafından gerçekleştirilen değişiklikler kapsamında; Sözel-1, Sözel-2 ve Sayısal-1, Sayısal-2 olarak dört bölümden oluşan ALES artık sözel ve sayısal olarak iki bölümden oluşacak. Sayısal test ile mantıksal akıl yürütme, çözümleme, analiz etme ve yorumlama gibi düşünme becerileri ölçülecek. Sözel testte ise temel dil bilgilerinin ölçümü ve sözel akıl yürütebilme becerileri ölçülecek. ALES sınav soru sayısı 160’tan 100’e düşürülecek. 180 dakika olan sınav süresi de 150 dakika olacak. Değişiklikler ile adayların sınav streslerinin azaltılması hedefleniyor. ALES sayısal ve ALES sözel puan hesaplamalarında değişiklik yapılmadı ancak ALES eşit ağırlık puan hesaplamasında sayısal ve sözel testlerin ağırlıklarının yüzde 50 olması kararlaştırıldı.







Yeni ALES’te belirlenen testlerin içeriğine ilişkin de yeni düzenlemeler yapıldı. ALES Sözel Testi; sözcükte, cümlede ve parçada anlam; cümle ve metni tamamlama; kesin yargıya ulaşma, düşünce akışını bozan ifadeyi bulma ve parçada anlam bütünlüğü sağlama gibi başlıklar altında yer alan soru alanlarından oluşacak. Burada adaylardan temel dilbilgisi becerilerinin yanı sıra daha çok sözel akıl yürütme becerilerini ölçmek amaçlanıyor. ALES Sayısal Testi; temel matematiksel işlemler, matematiksel ilişkilerden yararlanma; tekli, ikili ve üçlü problemler ve geometri gibi başlıklar altında yer alan soru alanlarını içerecek. Burada adayların sıralama, çözümleme, analiz etme, yorumlama ve mantıksal akıl yürütme gibi daha çok ileri düşünme becerilerinin ölçülmesi amaçlanıyor.