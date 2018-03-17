Alev alan otomobilden kendini dışarı atarak kurtardı D-100'de ilerleyen otomobilin motor kısmı alev aldı. Sürücü alevlerden kendini dışarı atarak kurtardı. Seyir halindeyken yanan aracı görüntüleyen bir sürücü patlama nedeniyle büyük tehlike atlattı.