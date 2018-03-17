Alev alan otomobilden kendini dışarı atarak kurtardı
D-100'de ilerleyen otomobilin motor kısmı alev aldı. Sürücü alevlerden kendini dışarı atarak kurtardı. Seyir halindeyken yanan aracı görüntüleyen bir sürücü patlama nedeniyle büyük tehlike atlattı.
- DHA
D-100 Karayolu Ankara istikameti Bayrampaşa-Maltepe metrobüs durağı önünde, dün saat 20.30 sıralarında, bir otomobil seyir halindeyken alev aldı. Sürücü, aracı durdurup kendini dışarı attı.
Aracın motor kısmı kısa sürede alev topuna döndü ve patlamalar yaşandı. Seyir halindeyken yanan aracı görüntülemek isteyen bir sürücü de patlama nedeniyle büyük tehlike atlattı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobili söndürdü. Yangın nedeniyle yolda trafik yoğunluğu yaşandı.
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