Alişan kimdir sevgilisi Buse Varol kim nereli kaç yaşında Buse Varol hayat hikayesi nedir

Alişan'ın sevgilisi Buse Varol kimdir nereli ve kaç yaşında sorusu bugün magazin gündeminde araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcı Alişan, Buse Varol ile yeni bir aşka yelken açtı. Buse Varol'un adı magazin gündeminde sık sık duyulmaya başladı. Sahne ismi Alişan olan Serkan Burak Tektaş, 19 Haziran 1976’da doğdu. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin Şişhane semtinde dünyaya geldi. Aslen Bingöllüdür. Sırasıyla Kuvay-ı Milliye ilkokulunu, Özel Şişli Koleji ortaokulunu, Özel Evrim Lisesini bitirdi. Çok istemesine rağmen Latin Dansları Okulu imtihanlarını 1 puanla kaybedip pilot olamadı ve İ.T.Ü Konservatuvar bölümünü kazandı. Müzik hayatının yoğunluğundan 3. Sınıfın sonunda devamsızlık yüzünden okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Müzik piyasasına atılana kadar adı Serkan Burak’tı. Müzik yeteneği, küçük yaşlarda ailesi tarafından anlaşıldı. Henüz iki yaşındayken, İbrahim Tatlıses'in "Sabuha", İzzet Altınmeşe'nin "Maden Dağı" adlı türkülerini ezbere okurdu. Okul yıllarında öğretmenleri ders arasında Alişan'a türkü söyletirlerdi. İşte Alişan'ın sevgilisi Buse Varol hayat hikayesi kariyeri ve hakkında merak edilenler...







İlk albümü 'Derdo - Elazığ'ın Güzelleri' albümünü 1991 yılında çıkartmıştır. İkinci albümü 'Delimisin Ne' albümünü 1994 yılında çıkarttı . Aşık Oldum'u 18 Nisan 1996 tarihinde Kral Müzik etiketiyle piyasaya çıkardı. Dedesi ve dayısının yakın dostu olan, Prestij Müzik'in ortağı Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedilen Alişan, daha sonra firmanın diğer ortağı Mahsun Kırmızıgül’ün de desteğiyle ikinci albümü 'Sana Bir şey Olmasın'ı 25 Ekim 1997'de piyasaya çıkardı. Albümün çıkış parçası "Kralı Gelse" adlı parçayla müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı. 1998 yılında Aynalı Tahir adlı diziyle Televizyon dünyasında yepyeni bir döneme imzasını attı. Üçüncü albümü 'Var Ya'yı 13 Şubat 1999'da Prestij Müzik etiketiyle piyasaya çıkardı. Bu albümle müzik piyasasındaki yerini perçinledi. 2000'de Kurt Kapanı dizisiyle yine adından çok söz ettirdi.







25 Mayıs 2001'de 'Alişan' albümüyle beraber Aşkına Eşkıya dizisini Malatya’da çekti. 18 Kasım 2002'de 'Söz Mü?', 21 Haziran 2003'te 1997-2002 arası çıkardığı albümlerdeki en sevilen eserlerinin toplandığı 'Keje', 30 Mart 2004'te 'Kalbim Ellerinde' albümüyle beraber Papatya İle Karabiber adlı filmde 'Karabiber' ve Cennet Mahallesi adlı dizide 'Ferhat' karakterlerini canlandırmıştır. 22 Mart 2005'te 'Olay Bitmiştir' albümünü çıkarmıştır.



2003-2004 yılında 'Alişan'lı Gece' ve 2006 yılında manken Asuman Krause ile 'Mavi Ay' adında televizyon programlarını sunmuştur.2002 yılından beri ilişkide olduğu Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil'le 7 Ocak 2007'de nişanlanmıştır. 1 Mart 2007'de 'Ve Kimselere Güvenmiyorum' albümünü çıkarmıştır. Nişanlandıktan birkaç ay sonra aralarında çıkan anlaşmazlıkların büyümesi sonucu çift, ayrılmıştır ve Alişan o tarihte birkaç aylığına Macaristan'a gitmiştir. Döndükten sonra Ramazan ayı dolayısıyla Eylül ayında ilahi sanatçısı Sami Özer ile 'Senfonik Çağdaş İlahiler' adlı albümünü piyasaya çıkardı. 25 Haziran 2008 tarihinde 'Sevgilerimle' adlı albümüyle beraber Gonca Karanfil dizisinde 'Karanfil Kemal' ve Mert İle Gert adlı dizide de 1 bölüm konuk oyuncu olarak yer aldı. Bunun dışında 2008-2009 dönemi 'İlle de Roman Olsun' ve 2009-2010 döneminde de 'Her şey Dahil' adlı 2 programı Çağla Şıkel ile beraber sundu.



2012 yılının başlarında Ayşe Özyılmazel ile birlikte Ayşe&Alişan adında sabah programını sunmuştur ve İbret-i Ailem adlı dizide 1 bölüm konuk oyuncu olarak oynamıştır. Mayıs ayında Ece Erken'in doğum gününe giderken Etiler'de trafik kazası geçirmiş ve boynunu hafif zedelemiştir. Ayşe Özyılmazel'in yaz sezonunda ayrılmasından itibaren ismi Alişan&Sevcan olarak değişen programı türkücü Sevcan Orhan ile sunmuştur ve 2013'ün ilk aylarında program ekranlara veda etti. 9 Nisan 2013'te, 2 yıllık aradan sonra Poll-Production etiketiyle 'Seni Biraz Fazla Sevdim' albümünü çıkarmıştır. 2013 sonbahar döneminde bir dönem küs kalıp sonra barıştığı Çağla Şıkel ile Her Şey Dahil adında sabah programını sunmaya başladı. 2014 yılının ortalarından beri sanatçı Emrah ile albüm çalışmaları yaptıktan sonra 20 Kasım 2014 tarihinde 'İhtiyacı Var' adlı albümünü yine Poll-Production etiketiyle çıkartmıştır. 2 yıl aradan sonra 2005 yılında çalıştığı Avrupa Müzik ile yeniden anlaşan şarkıcı, 3 Haziran 2016 tarihinde "Ölümsüz Aşklar" adında yeni bir single çıkarmıştır. Şarkının klibinde Çağla Şıkel eşlik etmiştir. 2016 yılından beri 360TV'de Çağla Şıkel ile birlikte Herşey Dahil programını sundu. Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol ile evlenmesi beklenirken nişan atan Alişan, Dostlar Mahallesi dizisinde tanıştığı Buse Varol ile dozu dizgin bir aşk yaşıyor.







BUSE VAROL KİMDİR?



Aslen Manisalı olan Buse Varol, 1990 yılında doğdu. Üniversiteyi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümünden mezun oldu. 2 yıl kadar özel bir eğitim kurumu olan Dershanede stajyer öğretmenlik yapmıştır. Ailesinden ayrı yaşayan güzel oyuncunun Liseye giden bir erkek kardeşi vardır. 2012 yılında düzenlenmiş olan Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldıktan sonra ün kazanan güzel oyuncu uzun süre modellik yaptıktan sonra oyunculuk alanına geçmiştir. Mota Ayla Algan, Ümit Çırak, Müfit Aytekin ve Bahar Kerimoğlu Özel Ders almıştır. Tozlu Yollar dizisinde Şerife karakterini canlandıran Varol ayrıca Arka Sokaklar Dizisinde Yasemin İsimli bir Polis memurunu canlandırmıştır.



Buse Varol’un oynadığı diziler;



Sevda Kuşun Kanadında



Kış Güneşi



Şehrin Melekleri



Arka Sokaklar



Tozlu Yollar



BUSE VAROL'DAN SEVGİLİSİ ALİŞAN'A YANIT



Ünlü şarkıcı Alişan, aynı dizide birlikte kamera karşısına geçtiği oyuncu sevgilisi Buse Varol ile ilk kez GÜNAYDIN'ın davetine katılmıştı, el ele ilk pozlarını vermişti. Parti boyunca sevgilisi Buse Varol'un elini bir an olsun bırakmayan Alişan'ın ne kadar heyecanlı olduğu gözlerden kaçmamıştı.



Alişan, sevgilisi Buse Varol ile çekildiği romantik selfie'yi sosyal medya hesabından paylaştı. Mutluluğu gözlerinden okunan 41 yaşındaki şarkıcı, Instagram'da yayınladığı fotoğrafa, "Hoşgeldin yanıma, hayatıma hoşgeldin" notunu düştü. Alişan, binlerce beğeni alan paylaşımına, sevgilisini etiketlemeyi de ihmal etmedi.



Buse Varol'dan sevgilisine yanıt gecikmedi. Genç oyuncu, Alişan'a yaptığı bu paylaşımla karşılık verdi: "Bazen neden, nasıl diye sorgulamazsın hayatı... Sadece akışına bırakırsın ve sen mucizeleri değil, mucizeler seni bulur. Hayatıma gelmeni sevgiyle kabul edip, şükredip susuyorum. Hoşgeldin"