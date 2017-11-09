Alkollü sürücü polis aracına çarptı

Olay, Pamucak Mahallesi 953 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde uygulama yapan sivil polis ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücünün GBT sorgusu yapıldığı esnada hızla üzerlerine bir aracın geldiğini fark eden polis ekipleri kendilerini kaldırıma atarken, F.S. (44) idaresindeki 34 HYK 51 plakalı otomobil sivil polis ekibinin otosuna çarptı.

Araçtan inen alkollü sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşatırken, polis ekipleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı.

Kelepçelendiği için polis ekiplerine sitem eden alkollü sürücü, evine geldiğini iddia ederek kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına tehditler savurdu.

Polis aracına bindirilen sürücünün burada yapılan alkol kontrolünde 131 promil alkollü olduğu anlaşılırken, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay yerine gelen trafik polisleri kazayla ilgili inceleme yaparken, otomobil çekici ile otoparka çekildi.