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Minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

Erzincan'da Almanya'dan tatile gelen ailenin içerisinde bulunduğu minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

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Almanya'dan memleketleri Tunceli'ye tatil için gelen ailenin  içerisinde bulunduğu Mustafa Egeli (52) yönetimindeki A PE 930 yabancı plakalı  minibüs, Erzincan-Erzurum karayolu Saztepe Köyü mevkisinde elektrik direğine  çarptı.
 
Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsün içerisinde sıkışan sürücü ile  Süleyman (55), Pelin (18), Alira (6), Kadriye (49) ve Eftalya Aylin Egeli (14)  yaralandı.
 
Araçta sıkışan yaralılar yoldan geçen diğer sürücüler tarafından  minibüsten çıkartıldı.
 
112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma  Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
 

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