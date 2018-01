Alo 182 neden aranmıyor MHRS hastane online muayene randevu nasıl alınacak

Alo 182 neden aranmıyor? MHRS hastane online muayene randevu nasıl olacak? sorusuna beklenen yanıt geldi. 182 ile randevu alamayanlar MHRS hastane randevu hizmeti ile online muayene randevusu alabilirler. 182 neden aranmıyor sorusu gün içerisinde hastane randevusu almak isteyen vatandaşların en çok araştırdığı konu oldu. MHRS hastane randevu alma işlemi için 182'yi arayan vatandaşlar, karşılarında operatörlerin çıkmasını beklerken, hattın düşmesiyle karşılaştı. Sağlık Bakanlığı MHRS hastane randevu sistemi hastane randevu alımlarını dijital ortama taşıyor. Devlet hastanelerine gelerek vatandaşların muayene olabilmesi oldukça zordur. Gerçekleştirilen bu çalışmalar sonucunda artık vatandaşların her birinin yapacak olduğu bu hizmetler sonucunda bizlerin hızlı bir şekilde hastane randevu almasının imkânı yoktur. Devlet hastanelerinde bulunan gerekli personeller ve de doktorlar, hemşireler de derken oldukça kalabalık şekiller de insanlarla hastaneler dolar taşar. Ancak bizlerin yapacak olduğu bu hastanelerden muayene için beklenilen zaman oldukça büyüktür. Yapılmakta olan bu çalışmalar ile beraber bizlerin sıra alabilmesi için harcanan zaman oldukça büyüktür. Hasta olduğumuz zamanlarda muayene olabilmek için başvurduğumuz bu kurumlarda ne yazık ki kendimize erken zamanda hastane sırası almak oldukça zordur. Türkiye’deki tüm kamu hastanelerine MHRS hastane randevu sisteminden randevu alınabiliyor. MHRS hastane randevu sistemiyle tüm Türkiye’deki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri’ne de randevu alınabiliyor. İşte Alo 182 neden aranmıyor? ile ilgili detaylar ve MHRS hastane online muayene randevu alma işlemi...





Modern yüzyıl Türkiye’sinde internet altyapısının her geçen gün daha da yaygın bir kullanıma ulaşması ve yaşamın her alanında insanlara çok önemli fırsatlar ve kolaylıklar sunması nedeni ile oldukça yoğun ve sık bir şekilde kullanılıyor. Her geçen gün hızla gelişen modern yüzyıl akıllı cihaz teknolojileri ile birlikte yaşamının her anında internet erişimi gerçekleştirebilmekte olan vatandaşlara yaşamlarının her alanında olduğu gibi hastane randevularını da internetten kolay ve hızlı bir şekilde alabilmelerini sağlayacak Sağlık Bakanlığı hizmeti MHRS hastane randevu sistemi sunuluyor. Günümüzün hızla gelişen teknolojilerinin Türkiye’deki kamu hastanelerinde ve diğer sağlık hizmetlerinde de etkin şekilde kullanılabilmesini hedefleyen Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete açılan Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) ile birlikte vatandaşlar son derece pratik bir şekilde hastane randevusu alabiliyor.





182 HASTANE RANDEVU ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?



Hastane randevu alma işlemi için iki fraklı yöntem bulunmaktadır. Bunlardan ilki, 182 numaralı hattı arayarak çağrı merkezi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Fakat bu işlem, hatların ve çağrıya yanıt veren operatörlerin yoğunluğu nedeniyle sağlıklı işlemeyebilmektedir.



İkinci yöntem ise internet üzerinden TC Kimlik Numarası ile alınan randevuları kapsamaktadır. Bu yöntem en sağlıklı olan olarak bilinmektedir. Randevunuzu şu şekilde alabilirsiniz;



https://www.hastanerandevu.gov.tr ya da https://www.mhrs.gov.tr adresinden randevu al bölümüne girdiğinizde, "Yeni Üye" bölümünden sizin belirleyeceğiniz bir şifre ile üyelik oluşturarak sisteme giriş yapabilirsiniz.



Akıllı cihazınıza MHRS Mobil uygulamasını indirerek "Yeni Üye" bölümüne giriş yaptıktan sonra bilgilerinizi girerek Üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.



Girmiş olduğunuz bilgilerin Nüfus Müdürlüğü'nde bulunan bilgileriniz ile eşleşmesi gerekmektedir. Aksi takdirde üyelik işleminizi gerçekleştiremezsiniz.



Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.



MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz





YAKINLARIM İÇİN RANDEVU ALABİLİR MİYİM?



İşlemler T.C. Kimlik numarası üzerinden yapıldığından bütün aile fertleriniz için ayrı ayrı kendi Kimlik numaraları ve kimlik bilgileri ile hesap oluşturmanız gerekmektedir. İsterseniz aile fertleri için üye kaydı oluştururken hepsinde aynı mail adresi ve telefon numarasını kullanabilirsiniz.



Üyelik kaydı oluşturduğunuz aile fertlerinizin kimlik numarası ve parolası ile https://www.hastanerandevu.gov.tr , https://www.mhrs.gov.tr veya MHRS Mobil uygulamasından giriş yaparak aile fertleriniz için randevu alabilirsiniz. Bunun yanı sıra Alo182 çağrı merkezimizi arayarak da aile fertleriniz için randevu alabilirsiniz.



EN ERKEN RANDEVU NE ZAMAN ALINIR?



Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ve ağız ve diş sağlığı merkezlerine sabah saat 07:00'ye kadar aynı gün içerisine, 07:00'den sonra ise en erken 1, en geç 15 gün sonrasına randevu oluşturabilirsiniz.



Aile hekimlerinden de aynı güne (en erken yarım saat sonrasına) , en geç 15 gün sonrasına randevu alınabilmektedir.









Saat ve poliklinikler farklı olmak kaydıyla aynı güne kurum başına en fazla iki randevu alınabilmektedir



Sürekli gelişen ve insanların günlük yaşamları içerisinde var olan ihtiyaçlarına yönelik olarak çok önemli çözümler sunmakta olan modern yüzyıl teknolojisi özellikle de internet erişimi konusunda çok önemli avantajlar sağladığından vatandaşlar tarafından internet kullanımı oldukça popüler bir hale geldi. Günümüz Türkiye’sinde internet altyapısının son derece yoğun ve sık bir şekilde kullanılıyor olması vatandaşların internet hizmetlerine olan ilgisini de arttırıyor ki bu durumda bireysel alana yönelik olarak alternatiflerin bulunduğu dijital hizmetlerde kamu hizmetleri de ön plana çıkmaya başladı. Son yıllarda tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından vatandaşa sunulan kamu hizmetlerinde internet altyapısı etkin bir şekilde kullanılıyor. Bu çerçevede Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin daha çağdaş ve daha modern standartlara ulaştırılabilmesi amacı ile Sağlık Bakanlığı’nın da aktif şekilde kullanmaya başladığı internet altyapısı üzerinde bakanlık tarafından MHRS hastane randevu sistemi hizmete açıldı.



Tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının internet hız ve kolaylıklarında Türkiye’nin her yerindeki 2.kademe kamu hastaneleri ve yanı sıra Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri’ne hastane randevusu alabilme şansı veren MHRS hastane randevu sistemi oldukça basit kullanılabilirliğe sahip olan bir ara yüz üzerinden hizmet veriyor. Her vatandaş artık sabahın ilk ışıkları ile hastaneye giderek sadece sıra alabilmek ve daha sonra muayene olabilmek için saatlerce süren sıra bekleme çilesine katlanmak durumunda kalmıyor. İnternet ortamında yer alan MHRS hastane randevu sistemi ile birlikte vatandaşlar ileri bir tarihe yönelik olarak Türkiye’nin her yerindeki istedikleri kamu hastanesinden ilgili polikliniğe bir randevu alabiliyor.



Sağlık Bakanlığı’nın MHRS hastane randevu sistemi sayesinde Türkiye’deki tüm vatandaşlar hastane randevularını tarih ve saat bazında alabilme şansına sahip olabiliyor. Bu çerçevede vatandaşlar MHRS hastane randevu sistemi üzerinden hekim seçme özgürlüğüne de sahip olduğundan sağlık sorununa ilişkin olarak poliklinikte var olan hekim seçeneklerinden istediğini seçerek, kendisine sunulan müsait randevu tarih ve saatlerinden birisine randevu alabiliyor. Vatandaşlar MHRS hastane randevu sistemi üzerinden 15 günlük periyotlar çerçevesinde hastane randevusu alabiliyor.









Hastanelerden alınan bu hizmet dahilinde bizlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirmiş olduğu bu çalışmalar sonucunda bizler de bu çalışmalardan yararlanabiliriz. Hastane alanında yapılan bu çalışmalar sonucunda bizler de kolay bir şekilde gerçekleştirilen bu tür randevu alanında bu randevuyu değerlendirebilirsiniz. Hastane kurumlarında meydana gelen en sıkışık durumlarda bizlerin yapması gereken bu tür insanların hızlı bir şekilde sağlayacak olduğu bu çalışmalar ile beraber kısa bir zaman dilimi içerisinde verilen bu çalışmalardan yararlanabiliriz. Artık bizlerin hastaneye gittiğimizde uzunca bir zaman sıra almak için beklemeyiz. Hastane randevusu adı altında hizmet veren çalışmalardan biri olan Merkezi Hekim Randevu Sistemi sayesinde bizler de kısa bir zaman dilimi içerisinde verilen bu çalışmalardan yararlanabiliriz. Artık hastaneye gitmeye gerek kalmadan da bizler hastane randevusu alabiliriz. Böylece düzenlenen çalışmalardan kolayca yardım alabiliriz. MHRS hastane randevu sistemini kullanarak bu gibi verilen hizmetleri dilediğimiz şekilde kullanabiliriz.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden bulunan bu verilen çalışmalardan kolay bir şekilde yararlanabiliriz. İnternet üzerinden kolay giriş seçeneklerine sahip olan bu MHRS hastane randevu sistemi sayesinde bizlerin yapacak olduğu bu işlem oldukça önemlidir. MHRS hastane randevu sistemine giriş oldukça kolaydır. MHRS hastane randevu sistemine üye girişi ile ya da e-Devlet şifresi ile bu sistemi kullanabiliriz. Artık gerçekleştirilen bu çalışmalar sonucunda kısa bir zamanda yapılan bu hizmetten yardım alabiliriz. PTT şubelerine giderek öncelikle kendimizi bir e-Devlet şifresi almamız gerekir. PTT kurumlarından alınan bu e-Devlet şifresi üzerinden bizler de gerekli olan her türlü işlemlerimizi yapabiliriz. Bu resmi sayfa üzerinden MHRS hastane randevu işleminden de hizmet alabilirsiniz. İstediğiniz tarihe istediğiniz zamana ve de dilediğiniz zamana alınan bu tür randevulardan sonra artık bizler kısa bir süre içerisinde bu yapılmakta olan hizmetlerden yardım alabilirsiniz. Hızlı bir şekilde yapılan bu MHRS hastane randevu sisteminin kullanımı da oldukça kolay olduğu için bu sistemi herkes kolayca kullanabilir.