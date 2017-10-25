Alperen'in ablası serviste öğrenci unutulmaması için proje geliştirdi

İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulduktan sonra yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ablası 11 yaşındaki Yaren Sakin, ailecek yaşadıkları acıyı başkalarının da yaşamaması için okul servislerinde öğrencilerin unutulmamasını sağlayacak bir proje geliştirdi.

Sakin ailesi, 15 Ağustos'ta 3 yaşındaki çocukları Alperen Sakin'in özel anaokulu servisinde unutulduktan sonra yaşamını yitirmesi nedeniyle büyük acı yaşadı. Aile, Alperen'in yaşamını yitirmesine neden olan anaokulu görevlilerinden davacı oldu.

Ailenin en büyük çocuğu Yaren Sakin ise acılarını bir nebze olsun hafifletmek ve başka ailelerin de aynı acıyı yaşamaması için kardeşinin olayından sonra gündeme gelen "servis içi güvenlik" konularında araştırma yapmaya başladı.

6. sınıfta okuyan Sakin, kardeşinin ölümüne neden olan ihmallerin bir daha yaşanmaması için bir proje yapmak istedi ve bu fikrini öğretmeni ve müdürüyle paylaştı.

Öğretmenler ve aile bireyleri, Yaren'e destek olarak onu bu fikrini geliştirmeye yönlendirdi. Öğretmenleriyle yaklaşık 2 ay çalışan Yaren'in projesi kısa süre önce tamamlandı.

"Çok üzüldüğüm için böyle bir proje geliştirdim"

Geliştirdiği sistemin kalıcı olmasını isteyen Yaren Sakin, projeyi şöyle anlattı:

"Ağustos ayında kardeşim Alperen serviste unutulduğu için ben ve ailem çok büyük bir acı yaşadık. Ben başka ailelerin böyle bir acı yaşamaması ve başka çocukların da serviste unutulmaması için böyle bir proje başlattım. Serviste unutulma olayları servis şoförlerinden kaynaklanıyor, şoförler servisi kontrol etmeden kontağı kapatıp iniyorlar. Bu projemizde iç arka kısma bir buton yerleştireceğiz. Şoför her kontağı kapattığında bu butona 2 dakika içerisinde basmak zorunda kalacak. Şoför eğer ki basmazsa, unutursa 2 dakika içerisinde bu buton alarmı çalıştıracak, servis şoförünü uyaracak. Şoför unuttuğunda butona basmadığı için buton uyarı yapacak. Şoför butona basmak için servise gelecek ve servisin içini kontrol edecek, çocuk da kurtulmuş olacak. Projenin sonunda bu sistemin okul servislerinde zorunlu olmasını istiyorum. Araştırmalar yaparken serviste unutulma olaylarının fazla olduğunu gördüm. Çok üzüldüğüm için böyle bir proje geliştirdim, bir daha da böyle birşeyin olmamasını istiyorum."