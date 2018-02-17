Alt üstsoy rapor listesi E Devlet sorgulaması nasıl yapılır? Soy ağacı nasıl çıkarılır? E devlet alt üst bilgisi çıktısı nasıl alınır? E-Devlet soy ağacı sorgulama işlemi ne kadar sürüyor? E-Devlet Alt üstsoy bilgisi doğru mu yanlış mı? Soyadı Kanunu ne zaman çıktı? Soyadı Kanunu'nun amacı nedir? sorularına yanıt aranıyor. Geçtiğimiz günlerde aşırı yoğunluk nedeniyle erişimi durdurulan e-Devlet Alt-Üst Soy Ağacı sorgulama hizmeti yeniden aktif hale geldi. Ancak e-Devlet Alt-Üst Soy bilgisinin açılmasının hemen ardından soy ağacını görüntülemek isteyen kullanıcıları yakından ilgilendirecek önemli detaylar ortaya çıktı. E-Devlet'te hizmete giren yeni uygulama soyağacı sorgulama işlemine vatandaşlar yoğun talep göstermişti. Yapılan sorgulamaların iki kuşak öncesinde soyadlarının değişiklik göstermesi ile ilgili kritik bir açıklama yapıldı. "Alt-üstsoy raporu"nda bir gecede 3 milyon 109 bin 468 belge üretildi. Hizmet çerçevesinde verilen belgelerde 1800'lü yıllarda yaşayanların soyadlarının yer almasının nedeni de belli oldu. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce e-Devlet üzerinden verilen "Alt-üstsoy raporu" hizmeti kapsamında, 23.00 ila 07.45 saatlerinde üretilen belge sayısı 3 milyon 109 bin 468 oldu. "Alt-üstsoy raporu" sorgulama sayfasının yeniden açıldığı 14 Şubat gece yarısından bu sabaha kadar cevaplanan istek sayısı ise 8 milyon 141 bin 756'ya ulaştı. İşte Soy ağacı alt üstsoy rapor listesi E Devlet sorgulama ekranı..



E DEVLET GİRİŞ EKRANI





e-Devlet'in vatandaşları için sunduğu hizmetlere dahil ettiği, fakat beklenmedik bir şekilde yoğunluğa neden olarak alt yapı yetersizliğinde de ötürü geçici bir süreliğine durdurulan Alt-Üst Soy Ağacı Sorgulama yeniden erişime açıldı.Fakat, e-Devlet Alt-Üst Soy Ağacı sorgulama hizmetinin aktif olmasıyla birlikte önemli detaylar da ortaya çıktı. Bu nedenle, soy ağacı sorgulama konusuna ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek isteyen vatandaşlar e-Devlet'in kullanıma açtığı bu hizmetiyle ilgili araştırmalara başladı. e-Devlet alt-üst soy ağacı bilgisini görüntülemek isteyen vatandaşların uygulaması gereken birkaç adım bulunuyor. Bu önemli adımlar uygulandığı takdirde kullanıcılar soylarını görüntüleyebilme olanağı elde edebilecek. İşte, e-Devlet sistemi aracılığıyla Alt-Üst Soy Bilgisi öğrenmek isteyen vatandaşların uygulanması gereken adımlar...







E-DEVLET ALT-ÜST SOY AĞACI SORGULAMA HİZMETİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ DETAYLAR...



e-Devlet Alt-Üst Soy Bilgisi sorgulamak isteyen kullanıcıların sabırsızlıkla beklediği soy ağacı sorgulama kısa bir süre için durdurulmasının sonrasında yeniden erişime açıldı. Öncelikle soy ağacını görüntülemek isteyen vatandaşlar, e-Devlet sisteminin resmi web sitesi olan turkiye.gov.tr aracılığıyla öğrenme imkanı elde edebilecek. Ancak soy ağacı bilgisine ulaşabilmek için e-Devlet sitesine giriş yapılmasının ardından uygulanması gereken birtakım adımlar bulunmaktadır.



Bu adımlardan bahsedecek olursak, ilk olarak e-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama sayfasına giriş yapılmasıyla birlikte, sistem sizi sıraya aldığının uyarısını veriyor ve soy bilginiz hazırlandığında sizi haberdar edebilmek adına iletişim biginizi istiyor. Bu nedenle telefon numaranızı veya e-Posta hesabınızı e-Devlet sistemi üzerinden onaylatma işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor.



Öte yandan e-Devlet Soy Ağacı bilgisi sorgulama hizmetiyle ilgi önemli bir detay ise, soy ağacı sorgulama sistemi size asırlar önceli aile kayıtları bilginizi vermiyor. Sadece 1800'lü yıllara kadar geri gidilebileceğinin altı özellikle çiziliyor. 1800'lü yıllar ise dört ya da beş kuşak öncesine kadar aile kayıtlarına ulaşabileceğiniz belirtiliyor. Kısaca yedi ceddini öğrenmek isteyen kullanıcılar için soy ağacı sorgulama hizmetinde bu mümkün olmayacak.







E-DEVLET ALT-ÜST SOY AĞACI BİLGİSİ HİZMETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR...



Habertürk Gazetesinden tarihçi Murat Bardakçı, soy ağacı sorgulama hizmetine ilişkin vatandaşları yakından ilgilendirecek açıklamalara yer verdi. Murat Bardakçı, internette hizmete açılan e-devlet internet soyağacı sorgulama sistemi ile en fazla 1800’lü yıllara kadar geri gidilebileceğini bunun da bir ailenin dört kuşak geçmiş bilgilerini göstereceğini söyledi.



Bardakçı, “Yedi ceddinizi öğrenebileceğinizi, anne ve baba tarafından asırlar önceki aile kayıtlarınıza ulaşabileceğinizi zannetmeyin. Şanslı iseniz en fazla dört, haydi bilemediniz beş nesil geriye, 1800'lerin ortalarına kadar gidebilir ve orada kalırsınız. Öyle hayal ettiğiniz gibi asırlar öncesine, onbeşinci, onaltıncı yüzyıllara ulaşmanız mümkün değildir.”



"MAĞDURİYETLERİN ÖNLENMESİ İÇİN KAYITLAR OLDUĞU GİBİ MUHAFAZA EDİLDİ"



Öte yandan, "Alt-üstsoy raporu" hizmeti çerçevesinde verilen belgelerde 1800'lü yıllarda yaşayanların soyadlarının yer almasının nedeni de belli oldu. AA muhabirinin İçişleri Bakanlığından aldığı bilgiye göre, 21 Haziran 1934'te kabul edilen ve 2 Ocak 1935'te yürürlüğe giren Soyadı Kanunu ile ilgili uygulama, 1720 numaralı Soyadı Nizamnamesi ve 20/1 sayılı Soyadı Talimatnamesi'ne göre yapıldı.



Her aile reisi il, ilçe ve bucaklarda kurulan "Soyadı Tespit ve Tescil Komisyonları"na soyadını yazılı olarak bildirdi, bu soyadları nüfus aile kütüklerine tescil edildi. 2 Temmuz 1936'da ise bildirim süresi sona erdi. "Alt-üstsoy raporu"nda, Soyadı Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ölü olduğu halde kayıtlarda sağ görünenlere, ölümleri daha sonraki yıllarda tescil edilen ve ölüm tarihleri itibarıyla Soyadı Kanunu'ndan önce ölen kişilere verilmiş olan soyadları, kendisi ve kanuni mirasçılarının mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla kayıtlarında olduğu gibi muhafaza edildi.







AY VE GÜN BİLGİSİ TAMAMLANDI



Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 39'uncu maddesinde "Genel Müdürlük, nüfus kayıtlarına göre vatandaşların hicri veya Rumi tarihle yazılmış nüfus olaylarının tarihlerini miladi yıla çevirerek aile kütüklerine geçirmeye, doğum tarihlerinin ay ve günü belli olmayanların da eksikliklerini tamamlamaya yetkilidir. Doğum tarihlerinde doğum yılı yazılıp, doğum ayı ve günü yazılmamış olanların yaşlarının hesaplanmasında doğduğu yılın temmuz ayının birinci günü, ayı yazılıp da günü belli olmayanlar için de o ayın birinci günü başlangıç olarak alınır" hükmü yer alıyor.

Genel müdürlüğün 2 Kasım 2012 tarihli ve 121166 sayılı oluruna istinaden doğum tarihlerinde ay veya gün bulunmayan kayıtlarda ay ve gün bilgisi tamamlandı.



ALT ÜSTSOY RAPORU"NDA MERNİS'TE YER ALAN KAYITLAR ESAS ALINDI



Arşivde bulunan bilgiler 1882 yılı kayıtlardan başlıyor. Elektronik ortamda tutulan Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'ne (MERNİS) esas olan kayıtlar ise 1904 yılı yazımına ait.



Bu kayıtların olmadığı yerlerde 1925 yılında yersel yazım yapıldı. Yersel yazım yapılan yerlerdeki MERNİS kayıtları da 1925 yılı yazımına ait. e-Devlet Uygulaması üzerinden sunulan "Alt-üstsoy Raporu" hizmetinde MERNİS'te yer alan kayıtlar esas alınıyor. MERNİS'in veri tabanında yer alan kayıtlar ile e-Devlet Uygulaması üzerinden alınan "Alt-üstsoy Raporu"ndaki kayıtlar arasında herhangi bir fark bulunmuyor.



SOYADI KANUNU NE ZAMAN ÇIKTI?



Soyadı Kanunu ne zaman çıktı? Soyadı Kanunu , Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün yeni hizmeti soyağacı sorgulaması ardından yeniden gündeme geldi. Soy bilgisini edinen vatandaşlar, şimdi soyadı kanununun tarihçesini araştırıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün toplumsal alanda yaptığı devrimlerden biri olan Soyadı Kanunu yeniden gündemde. Türk vatandaşlarının kimliğinin ayrılmaz bir parçası olan Soyadı Kanunu’nun detaylarını derledik.



Her Türk vatandaşına bir soyadı taşıma yükümlülüğü getiren Soyadı Kanunu, getiren 2525 sayılı kanundur. İsviçre yasalarından alınarak düzenlenen kanun, 21 Haziran 1934 tarihinde kabul edildi, 2 Temmuz 1934 günü Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra 2 Ocak 1935′te yürürlüğe girdi.



Soyadı Kanunu'na göre söylerken ve yazarken ön ad önde, soyad sonda kullanılmalıdır. Edebe aykırı ve gülünç soyadlarının, aşiret, yabancı ırk ve millet isimlerinin, rütbe ve memuriyet bildiren isimlerin soyadı olarak alınmasına izin verilmez. Soyadı seçme görevi, 2003'te medeni kanun değişinceye kadar ailenin başı sayılan kocaya verilmiştir.



SOYADI KANUNUN AMACI



Soyadı Kanu'nun amacı, o güne kadar kişilerin ön adlarının yanında bir soyadı yerine dini , sosyal ve ailevi unvanlar taşımalarının yol açtığı olumlu ya da olumsuz ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve nüfus işlemleri, askere alma, okul kaydı, tapu işlemleri gibi alanlarda yaşanan karışıklıkları gidermekti. Bu yasayı takiben 26 Kasım’da çıkarılan 2590 sayılı kanunla "ağa", "hacı", "hafız", "hoca", "efendi", "bey", "beyefendi", "hanım", "hanımefendi", "paşa", "hazret" gibi unvan ve lakapların kullanılması yasaklandı.