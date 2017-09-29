Kapalıçarşı altın fiyatları çeyrek altın gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları Kapalıçarşı son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Çeyrek altın gram altın fiyatı canlı altın fiyatları ile vatandaşlara duyuruluyor. 29 Eylül altın fiyatları açıklandı. . Kuzey Irak'ta yaşanan referandum, jeopolitik gelişmeleri küresel piyasaların odak noktasına yerleşti, haftanın ilk işlem saatlerinde volatilite çok yüksek olmadı. Altının ons fiyatının, bu hafta jeopolitik risk algısındaki değişime göre fiyatlanacağını ifade eden İslam Memiş, ABD'de kurumlar vergisinde indirim yapılacağı beklentilerinin, doların emtialar karşısındaki kayıplarını sınırladığını dile getirdi. Altın, her dönemde en çok rağbet gören madenler arasında yer alıyor. Vatandaşlar yakınlarına, sevdiklerine hediye almak isteyince altına yöneliyorlar. Özellikle düğün, nişan merasimlerinin en çok yapıldığı aylarda altın satışlarında artış meydana geliyor. Tüm bunların yanı sıra yatırım yapmak isteyenler de altını tercih ediyorlar. Altın fiyatları bugün yükselişe geçti.Çeyrek altın 241 liradan alınıyor ve 243 liradan satılıyor. Gram altın ise 147 liradan alınıyor ve 147 liradan satılıyor. Güncel altın fiyatları haberimiz içerisinde sizlerle.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

29 Eylül altın fiyatlarına göre çeyrek altın 241 liradan alınıyor ve 243 liradan satılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

29 Eylül altın fiyatlarına göre gram altın 147 liradan alınıyor ve 147 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

29 Eylül altın fiyatlarını sizler için hazırladık.

Gram Altın (has altın) 147.0620 147.7263 + 0.13 % Çeyrek Altın (küçük altın fiyatı) 241.4464 243.5325 + 0.13 % Yarım Altın 482.8927 487.0650 + 0.13 % Tam Altın (büyük altın) 948.4028 952.4028 + 0.13 % Gremse Altın (iki buçukluk altın) 2415.3250 2425.3250 + 0.13 % Reşat ve Hamit Altın (Osmanlı altını) 950.2892 952.2892 + 0.13 % Cumhuriyet Altını (ata altın fiyatı) 977.4118 979.4118 + 0.13 % 24 Ayar Altın (g) 147.0620 147.7263 + 0.13 % 22 Ayar Altın (g) 133.8264 134.4309 + 0.13 % 18 Ayar Altın (g) 110.2965 110.7947 + 0.13 % 14 Ayar Altın (g) 85.7371 86.1244 + 0.13 %

26 EYLÜL ALTIN FİYATLARI RAPORU

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,45 azalışla 148,8 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 244 lira, Cumhuriyet altını da 995 liradan satılıyor.Altının gram fiyatı, dünkü hızlı yükselişinin ardından bugüne düşüşle başladı ve 148,8 lira seviyesinde dengelendi.

Kürsel piyasalarda artan risk algısıyla yükselişe geçen altının ons fiyatı dün yüzde 1'in üzerinde değer kazanmasının ardından bugüne düşüşle başladı. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 1.309 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, haftanın ilk işlem gününde sakin bir seyir izleyen altın fiyatlarının, akşam saatlerinde Kuzey Kore'den ABD'yi tehdit eden açıklamaların gelmesiyle yükselişe geçtiğini kaydetti.

Altının ons fiyatının, bu hafta jeopolitik risk algısındaki değişime göre fiyatlanacağını ifade eden Memiş, ABD'de kurumlar vergisinde indirim yapılacağı beklentilerinin, doların emtialar karşısındaki kayıplarını sınırladığını dile getirdi.

Memiş, bugün altının ons fiyatının 1.307-1.317 dolar bandında dalgalı bir seyir izleyebileceğini belirterek, gram altında 145-150 lira bandının takip edilmesi gerektiğini söyledi.

HAFTALIK RAPOR

Küresel piyasalar, yeni haftaya Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bugün başlayan referandumunun neden olduğu tedirginlikle başladı.

Analistler, Almanya'daki seçimin ardından siyasi gelişmelerin yanı sıra bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin yapacağı konuşmanın izleneceğini belirterek, IKBY referandumu ile ilgili gelişmelerin ise yatırımcıların odak noktasında olacağını ifade etti

Irak Federal Mahkemesinin anayasaya aykırı olduğunu ilan ettiği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) referandumu için oy verme işlemi başladı. IKBY'nin tek taraflı aldığı, Türkmen ve Arapların boykot ettiği referandum için Erbil, Süleymaniye ve Duhok illerinin yanı sıra statüsü tartışmalı Kerkük vilayetinin tamamı ve bazı ilçelerde kurulun sandıklarda oy verme işlemi başladı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, referandum kararının "anayasaya aykırı" olduğunu belirterek, sonucu tanımayacaklarını söylemiş, Irak Federal Mahkemesi de aynı gerekçeyle referandumun geçersiz olduğunu ve durdurulmasına karar vermişti. ABD'den referandum kararı hakkında "seçilen yolun çok riskli olduğu" belirtilirken, Türkiye'de TBMM'de hafta sonu süresi uzatılan tezkere sonrasında Dışişleri Bakanlığı, "Irak’ın IKBY dışındaki vilayetleri için daha önce yapılan seyahat uyarısının IKBY kontrolündeki Dohuk, Erbil ve Süleymaniye’yi de içerecek şekilde genişletilmesi uygun görülmüştür" açıklamasında bulundu.

Kuzey Irak'ta başlayan referandum, jeopolitik gelişmeleri küresel piyasaların odak noktasına yerleştirirken, haftanın ilk işlem saatlerinde volatilitenin çok yüksek olmadığı görülüyor. Geçen haftayı 92,17'den tamamlayan dolar endeksi, Asya piyasalarında 92,2-92,4 dar bandında işlem görürken, altının ons fiyatı 1.298 doları görmesinin ardından düşüşe geçerek 1.293 dolar seviyesinde dengelendi.

Cuma günü ABD ve Avrupa'da açıklanan Satın Alma Yöneticileri Endeksi verilerinin beklentileri karşılamasının ardından pay piyasaları karışık bir seyir izlemişti. Geçen hafta piyasaların odak noktasında olan Almanya'daki seçimi ise beklenildiği üzere Başbakan Merkel önderliğindeki Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 32,5 oy ile kazandı. Martin Schulz liderliğindeki Sosyal Demokratlar (SPD) yüzde 20 oyla sandıktan ikinci parti olarak çıkarken, 3'üncü parti konumundaki Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi de yüzde 13,5 oy oranı ile ilk kez meclise girdi.

Analistler, Almanya'daki seçimin ardından siyasi gelişmelerin yanı sıra bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin yapacağı konuşmanın izleneceğini belirterek, IKBY referandumu ile ilgili gelişmelerin ise yatırımcıların odak noktasında olacağını ifade etti. Bugün dünya genelinde veri gündeminin zayıf olduğunu aktaran analistler, yurt içinde ise iktisadi yönelim anketi sonuçlarının izleneceğini kaydetti.

Analistler, 3,50-3,51 bandında dengelenen dolar/TL'nin, teknik açıdan 3,52'nin altında kalması durumunda 3,46 seviyelerinin gündeme gelebileceğine değinerek, BIST 100 endeksinin 104.000 ve 102.500 seviyelerinin destek 106.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini dile getirdi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı konut satışları

11.00 Almanya, eylül ayı İfo endeksleri

14.30 Türkiye, eylül ayı iktisadi yönelim anketi ve reel kesim güven endeksi ile kapasite kullanım oranı

ALTIN NEDİR?

Altın günümüzde takı olarak kullanılmaktan ziyade bir yatırım aracı olarak görülmektedir. Kimi zaman getirisi çok olabilir kimi zaman da yatırımcılarını çok üzer. Önceleri sadece sarı renklerde kullanılırken; şimdilerde beyazı ve kırmızısı gibi çeşitleri bulunur ve bu türleriyle takılara ayrı bir güzellik katar. Altının geçmişinin M.Ö 3000’li yıllara ve Eski Mısır’a dayandığı bilinmektedir. Bu kadar eski zamanlarda kullanılmaları ve sık tercih edilmeleri, kolay işlenebilmesi ve çokça bulunmasına bağlıdır.

Günümüzde altın fiyatları, piyasaları oldukça ilgilendirir çünkü üzerine en çok yatırım yapılan araçlardan bir tanesidir. Dolar fiyatının değişikliği de altın fiyatını dolaylı olarak etkilemektedir.

Bununla beraber rağbetin çok olması, piyasadaki altın azlığı gibi durumlar da altının fiyatını dolaylı olarak etkilemektedir. Şimdilerde yatırım aracı olarak kullanılan altın geçmiş zamanlarda para olarak kullanılmaktaydı. Bunlar dışında altın birçok endüstriyel alanda da tercih edilmektedir.

ONS NE DEMEKTİR?

Ulusal piyasalarda 1 ons altın 31,10 gram gram (has) altın demektir.

Mesala ons fiyatı 1850 $ seviyesinde olsun. İç piyasadaki gram altının türk lirası karşılığını hesaplama şekli aşağıdaki gibidir.

(Dolar kuru 1,80 YTL olarak hesaplanmıştır)

1850/31,10 x dolar kuru = has altın fiyatı.

1850/31,10 x 1,80 = 107,073 türk lirası has (gram) altın fiyatı.