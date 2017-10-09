Altın fiyatları son dakika Kapalıçarşı! Çeyrek gram altın fiyatı ne kadar kaç TL?

Altın fiyatları, Çeyrek gram altın fiyatı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çeyrek gram altın fiyatı ne kadar? 9 Ekim altın fiyatları yayınlandı. Vatandaşlar günlük olarak yayınlanan canlı altın fiyatlarını yakından takip ediyorlar. Geçtiğimiz aylarda yaşanan uzun süreli düşüşün ardından altın yeniden yükselişe geçmişti. Geçtiğimiz hafta Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,14'lük artışla 147,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,20'lik primle 985 liraya yükseldi. Serbest piyasada dolar ve avro haftayı kazançla kapattı. Altın bugün %2.17’lik yükselişe geçti. Gram altın 151 TL’den alınırken 151 TL’den satılıyor. Çeyrek altın ise 249 TL’den alınırken 251 TL’den satılıyor. Mücevhercilikte ve altın para basımında kullanılan altın alaşımlarının ayarları ülkeden ülkeye değişmektedir. Türkiye’de iç piyasaya sürülen mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır. Ayar, bir gram alaşımda bulunan altın miktarıyla belirlenir. 24 ayar altın; arı ya da saf altındır ve 1000 milyemdir (miligramdır). Güncel altın fiyatları haberimiz içerisinde sizlerle.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 14,74 ile Penguen Gıda Sanayi AŞ oldu. Bu hisseyi yüzde 13,22'lik düşüşle Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ, yüzde 12,31'lik azalışla da Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret AŞ takip etti.

MERKEZ BANKASI AÇIKLAMA YAPTI

Merkez Bankasından yapılan açıklamada, "Döviz likiditesi ile ilgili bir sıkıntı yok. Kurdaki hareket jeopolitik endişelerden kaynaklı. Kurdaki hareket geçici bir etki olabilir" denildi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

9 Ekim çeyrek altın alış fiyatı 249 TL'den alınıyor ve 251 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

9 Ekim gram altının alış fiyatı 151 TL'iken satış fiyatı 152 TL olarak belirlendi.

CANLI ALTIN FİYATLARI

Canlı altın fiyatlarını sizler için derledik.

Gram Altın (has altın) 151.7373 152.6914 + 2.17 % Çeyrek Altın (küçük altın fiyatı) 249.0905 251.6504 + 2.17 % Yarım Altın 498.1810 503.3009 + 2.17 % Tam Altın (büyük altın) 980.2788 984.2788 + 2.17 % Gremse Altın (iki buçukluk altın) 2496.5044 2506.5044 + 2.17 % Reşat ve Hamit Altın (Osmanlı altını) 982.1949 984.1949 + 2.17 % Cumhuriyet Altını (ata altın fiyatı) 1010.2291 1012.2291 + 2.17 % 24 Ayar Altın (g) 151.7373 152.6914 + 2.17 % 22 Ayar Altın (g) 138.0809 138.9492 + 2.17 % 18 Ayar Altın (g) 113.8030 114.5186 + 2.17 % 14 Ayar Altın (g) 88.4628 89.0191 + 2.17 %

ALTIN FİYATLARI GEÇEN HAFTA RAPORU

AA’nın haberine göre bu hafta borsa, döviz ve altın değer kazanarak, yatırımcısının yüzünü güldürdü. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftayı yüzde 1,20'lik kazançla kapattı.

Bu hafta borsa, döviz ve altın değer kazanarak, yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, haftayı yüzde 1,20'lik kazançla 104.137,48 puandan kapattı.

Aynı dönemde BIST Mali Endeksi yüzde 0,71'lik artışla 127.017,10 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,16'lık primle 118.601,32 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,03'lük kazançla 69.321,23 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,58'lik artışla 112.847,25 puana, Bankacılık Endeksi ise yüzde 1,23'lük değerle 165.732,59 puana yükseldi.

- ICBC Turkey Bank en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisse senedi ICBC Turkey Bank olurken, şirket hisseleri yüzde 120,41 değer kazandı. Söz konusu hisse senedini yüzde 41,92'lik artışla İhlas Gayrimenkul, yüzde 34,04'lük yükselişle de Mistral GMYO izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 14,74 ile Penguen Gıda Sanayi AŞ oldu. Bu hisseyi yüzde 13,22'lik düşüşle Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ, yüzde 12,31'lik azalışla da Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret AŞ takip etti.

Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri 41 milyar 496 milyon lirayla Garanti Bankası, 41 milyar 81 milyon 547 bin 600 lirayla Koç Holding, 37 milyar 840 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,14'lük artışla 147,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,20'lik primle 985 liraya yükseldi.

Serbest piyasada dolar ve avro haftayı kazançla kapattı. Doların satış fiyatı 1,91'lik artışla 3,6270 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 0,95'lik kazançla 4,2420 liraya yükseldi.

Geçen hafta 4,7600 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı bu hafta yüzde 0,59'luk azalışla 4,7320 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,71'lik yükselişle 3,6960 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,38, yatırım fonları da yüzde 0,31 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,22 arasında gerçekleşti.

ALTIN NEDİR?

Altın günümüzde takı olarak kullanılmaktan ziyade bir yatırım aracı olarak görülmektedir. Kimi zaman getirisi çok olabilir kimi zaman da yatırımcılarını çok üzer. Önceleri sadece sarı renklerde kullanılırken; şimdilerde beyazı ve kırmızısı gibi çeşitleri bulunur ve bu türleriyle takılara ayrı bir güzellik katar. Altının geçmişinin M.Ö 3000’li yıllara ve Eski Mısır’a dayandığı bilinmektedir. Bu kadar eski zamanlarda kullanılmaları ve sık tercih edilmeleri, kolay işlenebilmesi ve çokça bulunmasına bağlıdır.

Günümüzde altın fiyatları, piyasaları oldukça ilgilendirir çünkü üzerine en çok yatırım yapılan araçlardan bir tanesidir. Dolar fiyatının değişikliği de altın fiyatını dolaylı olarak etkilemektedir.

Bununla beraber rağbetin çok olması, piyasadaki altın azlığı gibi durumlar da altının fiyatını dolaylı olarak etkilemektedir. Şimdilerde yatırım aracı olarak kullanılan altın geçmiş zamanlarda para olarak kullanılmaktaydı. Bunlar dışında altın birçok endüstriyel alanda da tercih edilmektedir.

ONS NEDİR?

Genellikle gümüş, altın ve platin gibi kıymetli metallerin veya elmas, yakut gibi değerli taşların kütlelerinin ölçülmesi için kullanılan, Fransa'da 30,59 gr, İngiltere ve Amerika'da 28,349 gr ağırlığında bir ağırlık ölçüsü birimi.

ONS NASIL HESAPLANIR?

Ulusal piyasalarda 1 ons altın 31,10 gram gram (has) altın demektir.

Örneğin; Ons fiyatı 1850 $ seviyesinde olsun. İç piyasadaki gram altının türk lirası karşılığını hesaplama şekli aşağıdaki gibidir.

1850/31,10 x dolar kuru = has altın fiyatı

1850/31,10 x 1,80 = 107,073 türk lirası has (gram) altın fiyatı.

Burada dolar kuru 1,80 TL olarak baz alınmıştır.

ALTIN ONS’U DÜŞERSE NE OLUR?

Altın fiyatları çok değişken bir yapıdadır. Uluslararası piyasalarda yaşanan en ufak dalgalanmalar altının ons fiyatını doğrudan etkiler. Altının ons fiyatının düşmesi veya yükselmesi halinde, döviz kurları ve petrol fiyatlarında da altının ons fiyatına bağlı olarak değişmeler gözlemlenir.

Petrol fiyatları ile altının ons fiyatı arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır.

Petrol fiyatlarının yükselmesi altının ons fiyatını yükseltir. Altının ons fiyatının yükselmesi de dünya borsalarını sarsar. Dünya borsalarının sarsılması da döviz kurlarını yükseltir. Kısaca özetlemek gerekirse, piyasalardaki dengeler çok hassastır. Tüm bu yatırım araçlarının birbirleriyle bağlantısı vardır. Bunlardan birinde oluşabilecek bir kriz, diğer tüm yatırım araçlarında etki yaratacaktır.