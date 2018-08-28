Altın Kızlar’a 7 madalya 

Altın Kızlar olarak bilinen Hamide Doğangün ve Zübeyde Süpürgeci’nin yanı sıra Zeynep Acet, Nurşah Usta, Hamza Doğan ve antrenör Ömer Cantay için Atatürk Havalimanı’nda özel bir karşılama programı düzenlendi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk, TBESF yetkilileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporseverler ve engelli yakınlarının hazır bulunduğu coşku dolu dakikalar yaşandı. “Türkiye sizinle gurur duyuyor” sloganlarıyla karşılanan milli sporcular, havalimanındaki vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı. Bir hafta süren şampiyonadaki ilk yarışında milli atlet Zübeyde Süpürgeci, T54 kategorisi kadınlar 200 metrede 30.96’lık derecesiyle Avrupa rekoru kırarak birinci olmuştu.Yaptığı dereceyle Avrupa rekoru kıran Zübeyde Süpürgeci, “Çok heyecanlıyım. Ülkeme böyle bir gururu yaşattığımız için çok mutluyum” diye konuştu. Hamide Doğangün ise şunları söyledi: “Arkadaşlarımızla şampiyona için çok çalıştık. Bize inananların güvenini boşa çıkarmadık.”