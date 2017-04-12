Altın madalya kazanan sporcu: Engelli çocuklarınızı eve hapsetmeyin

2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye masa tenisinde altın madalya kazandıran kas erimesi hastası Abdullah Öztürk, ailelere, engelli çocuklarını eve hapsetmemeleri çağrısında bulundu.

Abdullah Öztürk, yaptığı açıklamada, son 10 yılda sporun, hayatını kökten değiştirdiğini belirtti.

Trabzon'da kas erimesi hastalığıyla doğan milli sporcu, okula başladığında rahatsızlığı ilerlemesi sonucu tekerlekli sandalyeye bağımlı oldu. Köyde eğitim imkanlarının azlığı nedeniyle 8 yaşında Ankara'ya taşınan Abdullah, bir engelli okulunda eğitim hayatını devam ettirdi. Bir an olsun oğullarından desteğini çekmeyen Öztürk ailesi, önlerine çıkan tüm engelleri birer birer aştı.

Abdullah Öztürk, 10 yıl önce okulda tekerlekli sandalye ile basketbol oynayan arkadaşlarından etkilenerek spora başladı. Abdullah'ın, Rio'daki altın madalya yolculuğunun başlangıcı ise okuldaki kırık dökük masa tenisi masası oldu. Masa tenisi oynamaya başlayan Öztürk, kısa sürede Avrupa ve dünya şampiyonlukları elde etti.

Hastalığını durdurdu

Abdullah Öztürk, spor sayesinde kas erimesi hastalığındaki ilerlemeyi durdurmayı başardı.

Kardeşi Ali ile engellerini sporla aştığını aktaran Abdullah Öztürk, şöyle konuştu:

"Aileler, engelli çocuklarını spora yönlendirsin. Kardeşim Ali ile engelimizi sporla aştık. Olimpiyatlarda ülkemizi temsil ettik, madalyalar kazandık. İstedikten sonra her şey mümkün. Engellinin olmazsa olmazı spordur. Derece sorun değil, spor hayatla barışık olmanızı sağlıyor. Bir şeyleri başarmış olmanın verdiği mutlulukla sokaklarda rahatça dolaşabiliyorum. Bazen tanıyanlar çıkıyor, insan mutlu oluyor."

"Asla pes etme sonunda kazanacaksın"

2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi finalinde Çinli rakibi karşısında geriye düşen Abdullah, kendi kendine "Asla pes etme, sonunda kazanacaksın." diyerek toparlandı ve rakibini 3-1 öne geçerek şampiyonluk kürsüsüne çıktı.

Finalde yaşadıklarını anlatan milli sporcu, "Rio için 11 ay ailemden ayrı kaldım ama sonunda emeğimin karşılığını aldım. Kazandıktan sonra gözyaşlarımı tutamadım. Tribünde beni yetiştiren hocamla göz göze geldik. Herkes ağlıyordu. İnanılmaz bir duygu." ifadelerini kullandı.

"Çocuklarınızı eve hapsetmeyin"

Engelli çocuğu bulunan ailelere seslenen Abdullah Öztürk, "Aileler, engelli çocuklarını spora yönlendirsin. Çocuklarınızı eve hapsetmeyin. Yoksa onlara en çok kötülüğü siz yapmış olursunuz." çağrısında bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Abdullah Öztürk, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a, tesisleri engellilere uygun hale getirdikleri ve engelleri aşmamız konusunda bize verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Aileler çocuklarını evlerden çıkarsınlar. Böylece onlara en büyük iyiliği yapmış olurlar. Engelli çocuklarını spor salonlarına getirsinler, sosyalleşmelerini sağlasınlar. Çocuklarınızı sporla tanıştırın ki, öz güvenleri artsın. Onların bir şekilde kendi hayatlarını kurtarmalarına vesile olun. Engelli çocuklarınıza güvenin."

"En büyük prensibim; Asla pes etme"

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinde (TOHM) çalışmalarını aralıksız sürdüren Abdullah Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başarımın tesadüf olmadığını kanıtlamak istiyorum. Kaybolup giden sporculardan olmak istemiyorum. Hayalim, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yeniden ülkeme altın madalyayı getirmek. Bu süreçte en büyük prensibim; 'Asla pes etme, sonunda kazanacaksın.' Bunun için çalışıyorum."