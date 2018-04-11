Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Alzheimer'a 'genetik çözüm' bulundu

Alzheimer'a neden olan gen ilk kez etkisiz hale getirildi. Uzmanlar, alzheimer hastalığını durdurabilecek bir ilacın geliştirilebileceğini söyledi.

  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Gladstones Institutes uzmanları, alzheimer'a neden olan genin ilk kez etkisiz hale getirildiğini, bunun hastalıkla ilgili büyük bir gelişme olduğunu bildirdi.

Uzmanlar, apoE4 isimli genin oluşumunu etkileyen bir proteini teşhis ederek bu genin insanın nöron hücrelerine zarar vermesinin önüne geçmeyi başardı.

Araştırmayı yürüten uzmanlar, böylece alzheimer hastalığını durdurabilecek bir ilacın geliştirilebileceğini söyledi.

(Sabah)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabon, 3 FETÖ´cüyü teslim etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabon, 3 FETÖ´cüyü teslim etti

Bu canavarlar şoke etti

Bu canavarlar şoke etti

Tarihin en çirkin kral ve kraliçeleri

Tarihin en çirkin kral ve kraliçeleri

Ülkelerin en korkutucu özel birlikleri

Ülkelerin en korkutucu özel birlikleri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA