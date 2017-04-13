Aman dikkat! Bu sefer de sahte kimlikle dolandırdılar

Diyarbakırlı Ali Çavuşoğlu’nun başına, eşine ender rastlanan bir dolandırıcılık olayı geldi. Sahte kimlikle, kimliğini çıkardığı kişinin aracının aynı model ve rengini kiralayan bir dolandırıcı, aracın plaka ve şase numarasını değiştirip satmak için internete ilan verdi.

İlanı gören Çavuşoğlu, Mersin’e noter huzurunda yapılan işlemlerin ardından 53 bin lira verip aldığı aracın, 2 gün sonra çalıntı olduğunu öğrendi. Birikimini dolandırıcılara kaptıran Çavuşoğlu, yetkililerden mağduriyetinin giderilmesini bekliyor.

Ali Çavuşoğlu, yaklaşık bir ay önce saraç satın almak için internetteki bazı sitelere bakmaya başladı. Bir gün, Mersin’den bir araç beğenen Çavuşoğlu, satıcı ile irtibata geçti. İnternet üzerinden anlaştığı şahısla Mersin’de bir araya gelen Çavuşoğlu, aracı satın almadan önce bir ekspertize gösterdi. Araçta herhangi bir sorunun bulunmadığını gören Çavuşoğlu, satıcı ile birlikte notere giderek aracın devrini üzerine aldı.

53 bin lirasından oldu

53 bin lira verdiği yeni otomobiliyle Diyarbakır’ın yolunu tutan Çavuşoğlu, aracın bakımlarını yaptırmak için otomobilini sanayiye götürdü. İki gün sonra Mersin 5. Noterliğinden telefon alan Çavuşoğlu, hayatının şokunu yaşadı. Kendisine satılan aracın, kiralık araç olduğunu öğrenen Çavuşoğlu, sahte kimlikte ismi yazan aracın gerçek sahibine ulaştı. Burada dolandırıldığını anlayan Çavuşoğlu, soluğu karakolda aldı.

Mutluluğu iki gün sürdü

Yaşadığı akıl almaz dolandırıcılıkla ilgili konuşan Çavuşoğlu, olayın Mersin’de yaşandığını söyledi. Bir internet sitesinden gördüğü araçla ilgili satıcı ile irtibata geçtiğini belirten Çavuşoğlu, “Anlaşmamızı yaptık. 53 bin 500 liraya aracı almamak için anlaştık. Anlaşmanın ardından ertesi gün Mersin’e gittim ve aracı gördüm. Aracı normal bir ekspertize götürdüm ve denildiği gibi iki parçada boyası çıktı. Herhangi bir sorun yoktu. Bu işlemlerin ardından Mersin 5. Noteri’ne gittik. Burada normal satışımızı gerçekleştirdik, herhangi bir sorun çıkmadı. Aracın devrini aldıktan sonra Diyarbakır’a doğru yola koyuldum.

Diyarbakır’a geldikten iki gün sonra Mersin noteri beni arayarak aracın çalıntı olabileceğini belirtti. Bunun üzerine aracı yetkili servisine götürüp gerekli kontrollerini yaptırdım. Yaptığımız kontrollerin ardından, bana satılan aracın, araç kiralama şirketinden kiralandığını, plaka ve ön cam şasesinin değiştirildiğini öğrendik. Başka adamın kimlik bilgileri, sahte kimlikle yeni ruhsat çıkarılarak bana satıldı” dedi.