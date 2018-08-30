Amasya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Amasya'da otomobilin çarptığı yaya Bilal Çıplak (73) hayatını kaybetti.
Reis S. idaresindeki 34 GCH 46 plakalı otomobil, Kuzgeçe kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Bilal Çıplak'a (73) çarptı.
Aracın yaklaşık 100 metre sürüklediği Çıplak, olay yerinde hayatını kaybetti. Çıplak'a çarptıktan sonra olay yerinden ayrılan Reis S, birkaç kilometre sonra başka bir araca binerek Amasya Emniyet Müdürlüğüne gidip teslim
oldu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.