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Amasya'da trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü, 6 kişi yarandı.

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Edinilen bilgiye göre, sanayi Kavşağı mevkisinde, Tekirdağ'dan, Amasya'ya giden Satılmış Kara idaresindeki 59 PK 986 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki 50 FN 612 plakalı tıra çarptı.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan Arife, Fatma ve Rıza Kara olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Nurdane, Hasan, Cennet, Saniye, Müjgan ve Satılmış Kara 112 Acil Servis ekiplerince, Gümüşhacıköy ve Merzifon Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

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