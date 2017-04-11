Amcası eziyet çekmesin diye makine ürettiler, şimdi seri üretime geçtiler

Antalya’dan, organik tereyağı üretimiyle ünlü Bayburt merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Yazyurdu köyüne tatillerini geçirmek için gelen Ertuğrul ve Yavuz Selim Demirhan kardeşler, geçimini süt ürünlerinden sağlayan amcaları için elektrikle çalışan, ürüne doğallığından hiçbir şey kaybettirmeyen, manuel ve diğer yayıklardan daha verimli yayık sıkma makinesi yapıp hediye etti. Yaptıkları makineyi sosyal medyada paylaşınca talebin arttığını gören iki kardeş, kendi imkanlarıyla köylerinde kurdukları imalathanede makinelerini bir adım daha geliştirerek işi ticarete dökmeye karar verdi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Antalya’dan amcalarını görmek için memleketleri Bayburt’un Yazyurdu köyüne geldiklerini ve amcalarının yayık vururken çektikleri çileyi gördüklerini anlatan Ertuğrul Demirhan, "Aklımıza hediye olarak amcamıza böyle bir makine yapma fikri geldi. Yaklaşık bir yıl kullandı. Makineyi sosyal medyadan paylaşınca ve rağbet görünce imalatını yapmayı düşündük. Antalya’daki kurulu düzenimizi neredeyse bırakıp bu makineyi üretmek için Bayburt’a geldik. Şu anda çevre iller ve köylerden talepler var. Bu bölgede talebin çok olduğunu görünce reklamlarımızı da yapmaya başladık. Şu an seri üretime geçtik. Allah nasip ederse şirket kurup bunun satışına başlayacağız" dedi.

Diğer makinelerle olan farkına da değinen Demirhan, imal ettikleri makinenin yüzde 80 oranında verim sağladığını bildirdi. Demirhan, "Diğer makinelerden farklı olarak daha sert daha kaliteli tereyağı elde ediyorsunuz. Bu makinana daha uzun ömürlü ve performansı daha iyi" ifadelerini kaydetti.

Makine için patent başvurusu yaptıklarını da sözlerine ekleyen Demirhan, işleri büyütmeleri halinde makinenin daha büyük ve krom modellerini yapmak istediklerini belirterek, "Memleketimizin ekonomisini canlandırmak için ufak da olsa bir adımdır bu. İnşallah daha büyük bir şirket kurup insanlara da istihdam sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.