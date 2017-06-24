2017 Ankara bayram namazı saat kaçta? Diyanet Ankara bayram namazı vakti

Ankara bayram namazı saat kaçta saati ezan vakti saati merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden dini günleri yayınlıyor. Müslümanlar dini takvim üzerinden hangi günlerin dini açında önemli olduğunu anlayabiliyorlar. Diyanet’in takvimine göre 25 Haziran 2017 de Ramazan bayramı başlayacak ve 27 Haziran’da son bulacak. Ramazan bayramının birinci günü sabah Müslüman erkekler vacip olan bayram namazını kılarlar. Vacip, Farz kadar kesin olmamakla birlikte kuvvetli bir delil ile yapılması emredilen şeylerdir. Vacibin terki farzın terki ölçüsünde olmasa bile yine de günah ve sorumluluğu gerektirir. Farzı inkar eden kimse dinden çıkar, vacibi inkar eden kimse dinden çıkmaz ama günah işlemiş olur. Diyanet, Ankara bayram namazı saatini 06.06 olarak açıkladı. Ankara’da erkekler bayram namazını bu saatte kılacaklar. Bayram namazı ile ilgili merak edilenler haberimizde.

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Ankara Ramazan Bayramı namaz saati Diyanet İşler Başkanlığı tarafından açıklandı. Ankara'da bayram namazı saat 06.06’da kılınacak.

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Adana: 06.04

Adıyaman: 05:50

Afyon: 06:18

Ağrı: 05:26

Amasya: 05:53

Ankara: 06:06

Antalya:06:22

Artvin: 05:27

Aydın: 06:31

Balıkesir:06:27

Bilecik: 06.17

Bingöl: 05.38

Bitlis: 05.33

Bolu: 06.09

Burdur: 06.22

Bursa: 06.21

Çanakkale: 06.32

Çankırı: 06.02

Çorum: 05.57

Denizli: 06.27

Diyarbakır: 05.42

Edirne: 06.27

Elazığ: 05.44

Erzincan: 05.40

Erzurum: 05.33

Eskişehir: 06.16

Gaziantep: 05.55

Giresun: 05.42

Gümüşhane: 05.39

Hakkari: 05.29

Hatay: 06.02

Isparta: 06:21

İstanbul: 06.19

İzmir: 06.33

Kars: 05.24

Kastamonu: 05.59

Kayseri: 05.59

Kırklareli: 06.24

Kırşehir: 06.03

Kocaeli: 06.16

Konya: 06.13

Kütahya: 06.19

Malatya: 05.48

Manisa: 06.31

K.Maraş: 05.56

Mardin: 05.41

Mersin: 06.07

Muğla:06.31

Muş: 05.35

Nevşehir: 06.02

Niğde: 06.04

Ordu: 05.44

Rize: 05.33

Sakarya: 06.14

Samsun: 05.49

Siirt: 05.35

Sinop: 05.52

Sivas: 05.50

Tekirdağ: 06.25

Tokat: 05.51

Trabzon: 05.36

Tunceli: 05.42

Şanlıurfa: 05.49

Uşak: 06.23

Van: 05.28

Yozgat: 05.59

Zonguldak: 06.07

Aksaray: 06.05

Bayburt: 05.36

Karaman: 06.12

Kırıkkale: 06.04

Batman: 05.38

Şırnak: 05.34

Bartın: 06.04

Ardahan: 05.24

Iğdır: 05.22

Yalova: 06.19

Karabük: 06.04

Kilis: 05.57

Osmaniye: 06.00

Düzce: 06.11

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?

Ramazan Bayramı namazı 2 rekattır. Cemaat ile birlikte kılınması gereken bayram namazının sonunda bayram hutbesi yer alır.

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Bayram namazına niyet ederken 'Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama' denilir. Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci rek'atında üç, ikinci rek'atında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden

(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.