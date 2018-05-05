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Ankara'da bir kişi sel sularına kapıldı

Ankara Mamak’ta sağanak yağış sele neden oldu. Bir kişi sele kapıldı, sel suları önüne araçları katarak sürükledi.

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Başkent'te öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.
 
Mamak Neşet Ertaş Caddesi’nde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle sel suları önüne araçları katarak sürükledi. Bu sırada caddede bulunan bir kişi de sele kapıldı. Çok sayıda iş yerini su bastı.
 
Boğaziçi Mahallesi Mamak Köprü altında su baskını nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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