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Ankara'da bir vatandaş, montunu çıkarıp yağmur altında ıslanan yaşlı kadına verdi

Ankara'da dünkü sağanak sırasında bir vatandaş, montunu çıkarıp yağmur altında ıslanan yaşlı bir kadına verdi.

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Ankara'da dünkü sağanak sırasında bir vatandaşın,  montunu çıkarıp yağmur altında ıslanan yaşlı kadına giydirmesi cep telefonuyla  görüntülendi. 
 
Başkentte dün gün boyu etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.  Sağanaktan en çok etkilenenler ise sokakta yaşayanlar oldu. Kentin işlek  caddelerinden birinde çekilen görüntü ise adeta iç ısıttı. Bir vatandaş, yürürken  gördüğü yağmurda ıslanan yaşlı kadına üzerindeki montu çıkartıp giydirdi.
 
Yardımsever vatandaşın, titreyen kadına montunu giydirdiği anlar,  yoldan geçen diğer bir kişinin cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
 
Montunu yaşlı kadına giydiren vatandaş, yağmur altında tişörtüyle  yoluna devam ederken, yoldan geçen başka bir kadın ise içerisinde yiyecek olduğu  tahmin edilen poşeti yaşlı kadına verdi.

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