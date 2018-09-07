Ankara'da eşini vuran adam intihar etti Ankara Sözenler Caddesi’ndeki kafeye gelen bir çift; bir süre tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma sonrası eşini vuran adam intihar etti. Akşam saatlerinde yaşanan olay nedeni ile polis ekipleri kafenin çevresinde güvenlik önlemi aldı.