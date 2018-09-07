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Ankara'da eşini vuran adam intihar etti

Ankara Sözenler Caddesi’ndeki kafeye gelen bir çift; bir süre tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma sonrası eşini vuran adam intihar etti. Akşam saatlerinde yaşanan olay nedeni ile polis ekipleri kafenin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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Kimliği öğrenilemeyen çift öğleden sonra Sezenler Caddesi’ndeki kafeye geldi. Çift arasında başlayan gerginlik bir süre sonra sert tartışmaya dönüştü.
 
Bir süre sonra silahını çıkaran koca eşini kurşun yağmuruna tuttu. Vücudunun 4-5 yerinden kurşunlanan kadın düştüğü yerde yaşamını yitirdi.
 
Eşini katleden koca yarım saat kadar eşinin cansız bedeni başında bekledi.
 
Olay yerine gelen polis ekipleri; dehşet saçan kişiyi ikna etmeye çalıştı. Sürekli 'yaklaşmayın sizi de vururum' diyen kişi bu esnada silahı başına dayayarak ateşledi.
 
Kanlar içinde kalan adam da hayatını kaybetti.
(Hürriyet)

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