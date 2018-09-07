Ankara'da eşini vuran adam intihar etti
Ankara Sözenler Caddesi’ndeki kafeye gelen bir çift; bir süre tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma sonrası eşini vuran adam intihar etti. Akşam saatlerinde yaşanan olay nedeni ile polis ekipleri kafenin çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Kimliği öğrenilemeyen çift öğleden sonra Sezenler Caddesi’ndeki kafeye geldi. Çift arasında başlayan gerginlik bir süre sonra sert tartışmaya dönüştü.
Bir süre sonra silahını çıkaran koca eşini kurşun yağmuruna tuttu. Vücudunun 4-5 yerinden kurşunlanan kadın düştüğü yerde yaşamını yitirdi.
Eşini katleden koca yarım saat kadar eşinin cansız bedeni başında bekledi.
Olay yerine gelen polis ekipleri; dehşet saçan kişiyi ikna etmeye çalıştı. Sürekli 'yaklaşmayın sizi de vururum' diyen kişi bu esnada silahı başına dayayarak ateşledi.
Kanlar içinde kalan adam da hayatını kaybetti.
(Hürriyet)
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