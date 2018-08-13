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Ankara'da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavga uzun uğraşlar sonucu bastırıldı

Ankara’da iki grup arasında laf atma tartışması nedeniyle çıkan arbede, güvenlik güçlerinin uzun uğraşları sonucu bastırıldı.

  • İHA
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Olay, dün akşam saatlerinde Polatlı’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede karşılaşan iki kişi arasında laf atma tartışması yaşandı. Giderek şiddetlenen tartışma tarafların yakınlarının da katılması üzerine alevlendi. Ağız dalaşıyla başlayan gerginlik, yerini kısa sürede kavgaya bıraktı. Taraflar ellerindeki taş ve sopalarla birbirlerini darp etti.
 
Çarşı esnafının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Güvenlik güçlerinin uzun uğraşları sonucu bastırılan kavgada yaralananlar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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