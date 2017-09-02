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Ankara'da kaçak boğa alışveriş merkezini birbirine kattı

Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayram da sahiplerinin elinden kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı. Ankara'da kaçak kurbanlık görüntülerinin adresi Ankara'nın en önemli alışveriş merkezlerinden biri oldu.

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Sahibinin elinden kaçan kurbanlık, güvenlik önlemlerini atlatarak soluğu alışveriş merkezinde aldı. AVM'ye gelen vatandaşlar karşılarında gözü dönmüş boğayı görünce adeta şok yaşadı. Güvenlik görevlileri ise çareyi boğanın önünden kaçmakta buldu. Yaşanan korku dolu anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Boğanın, uzun uğraşların sonucunda yakalandığı öğrenildi. 
 
 

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