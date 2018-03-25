Ankara'da silahlı saldırı düzenlenen kişi silahıyla karşılık verince olayda 3 kişi yaralandı

Başkentte düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi ile 2 saldırgan yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesindeki Başak Mahallesi'nde ikamet eden N.Ç, evinden çıkıp aracına bindiği sırada silahlı iki kişinin saldırısına uğradı.



Ayağından yaralanan N.Ç, saldırganlara silahıyla karşılık verdi. Yaralandıkları belirtilen iki saldırgan, olay yerinden kaçtı.



Yaralı halde aracıyla Özalp Caddesi'ne kadar giden N.Ç, çevredekilerin yardımıyla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Polis, yaralı saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.