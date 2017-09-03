Ankara'da trafikte yol kavgası savaşa döndü

Başkent Ankara'nın Yenimahalle İlçesi'nde trafikte yol verme konusunda çıkan, mahalle sakinlerinin de karıştığı kavgada altı kişi yaralandı. Kavga ardından dağılmayan gruplara polis TOMA ile müdahale etti.

Yenimahalle İlçesi'nde iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya mahalle sakinleri de karışınca ortalık savaş alanına döndü.

Taş, ve şişelerin de kullanıldığı kavgada altı kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahale ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kavga ardından sokağın girişine barikat kuran bazı gruplara çevik kuvvet ekipleri TOMA ile su sıkarak müdahale etti. Çıkan olaylarda 2 kişi göz altına alındı.