Ankara'da yarın okullar tatil mi? Ankara hava durumu son dakika Pazartesi kar yağışı uyarısı nasıl? Vatandaşların sık sık merak ettiği ‘’Ankara’da okullar tatil mi? Ankara hava durumu nasıl?’’ soruların yanıtlarını sizler için derledik. Ankara yolları adeta buz pistine döndü. Ankara’da kar yağışının etkisiyle adeta buz pistine dönen yolda sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 5 araç birbirine girdi. Başkentte hayatı olumsuz yönde etkilen kar yağışıyla Ankara'da yarın okullar tatil mi? sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oluyor. Ankara Valiliğinden ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünden henüz kar tatili açıklaması yapılmadı. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Ankara Valiliği pazar gecesi kar yağışının durumuna göre 25 Aralık pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini karara bağlayacak. İşte merak edilen Ankara'da yarın okullar tatil mi? Ankara hava durumu son dakika Pazartesi kar yağışı uyarısı nasıl? Sorularının yanıtları ve tüm detaylar haberimizde.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valiliği pazar gecesi kar yağışının durumuna göre 25 Aralık pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini karara bağlayacak.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

ANKARA'DA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Yoğun kar yağışının ardından beyaza bürünen Ankara’da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.Yoğun kar yağışının ardından beyaza bürünen Başkent’te kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar aralıklarla devam eden kar yağışı tüm şehri beyaz örtüyle kapladı. Kar özlemini gidermek isteyen Ankaralılar, hafta sonu tatilini de fırsat bilerek parklara akın edip, bol bol fotoğraf çekindi. Kimi vatandaşlar ise hava şartları nedeniyle aç kalan kuşlara yem verdi. Özellikle Çankaya ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu

ANKARA YOLLARI BUZ PİSTİNE DÖNDÜ

Ankara’da kar yağışının etkisiyle adeta buz pistine dönen yolda sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 5 araç birbirine girdi.Ankara’da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile buz pistine dönen yollar, kazaları beraberinde getirdi. Ankara’da yaşanan kazalardan biri Pursaklar’daki Protokol Yolu’nda meydana geldi. Protokol Yolu’ndan Esenboğa Havalimanı istikametine seyreden 06 DS 9534 plakalı otomobilin sürücüsü, buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyere çarptı. 06 DS 9534 plakalı otomobilin arkasından ilerleyen 4 aracın da kazaya karışması ile birlikte 5 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, yol araç trafiğine kapandı. Yolun kapandığını fark eden diğer araçlar geri dönmek zorunda kaldı. Araçların çekici tarafından kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

KAR YAĞACAK İLLERİN LİSTESİ!

Kar yağışı 24 Aralık 2017 pazar günü de yurdun büyük bir bölümünü kaplayacak ve 32 ilde kuvvetli şekilde etkili olacak. Pazar günü kar beklenen 32 il de şunlar: Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kayseri, Bursa, Sakarya, Düzce, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Afyonkarahisar, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kırıkkale, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bitlis ve Muş.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Tunceli ve Bingöl'ün yükseklerinde yoğun kar, Adana'nın doğu ilçeleri, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olmak üzere, kıyı kesimler, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 4 ila 10 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI;

Antalya'nın doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Tunceli ve Bingöl'ün yükseklerinde yoğun kar (20 Cm üzeri) yağışı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı(Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri hafif kar yağışlı 2

İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçeleri yağmurlu 7

İzmir: Parçalı bulutlu 9

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor 17

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor 14

Samsun: Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı 8