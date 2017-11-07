Ankara'nın Bala ilçesinde yolcu otobüsü devrildi
Ankara'nın Bala ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
- AA
Ankara'nın Bala ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 61 S 1291 plakalı yolcu otobüsü, Konya-Ankara karayolunun 175. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüsün altında kalan yaralıların kurtarılması için çalışmalar sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.