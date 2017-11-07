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Ankara'nın Bala ilçesinde yolcu otobüsü devrildi

Ankara'nın Bala ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

  • AA
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Ankara'nın Bala ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 61 S 1291 plakalı yolcu otobüsü, Konya-Ankara karayolunun 175. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüsün altında kalan yaralıların kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

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