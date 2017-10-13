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Ankara'nın en işlek yolunda pes dedirten görüntü

Ankara'nın en işlek yollarından birisi olan Mevlana Bulvarı üzerinde ayakları ile motosiklet kullanan genç sürücü trafiği tehlikeye soktu.

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Ankara'da sabah saatlerinde Mevlana Bulvarı üzerinde yaşanan trafik terörü cep telefonu ile görüntülendi. Genç yaşlardaki bir motosiklet sürücüsünün, ayaklarını motosiklet direksiyonana yerleştirerek seyretmesi dikkat çekti. Başından kask bulunmayan ve iddiaya göre saatte 100 kilometre hızla ilerleyen sürücünün bir de bu şekildeyken sigara içmesi akıllara durgunluk verdi. Yoldan geçen diğer araçların cep telefonu ile kendisini görüntülediğini fark etmesine rağmen istifini bozmayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu.

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