'Anne' diye bağıran kuzu şoke etti

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde kebapçılık yapan Mücahit Akyıldırım, bir tanıdığının hastalığı nedeniyle ölmek üzere olan koyununu kesti. Kesim sonrasında koyunun derisini yüzmeye başlayan Akyıldırım, koyunun karnındaki hareketlenmeyi görünce şaşkınlık yaşadı. Bunun üzerine koyunun karnını açan esnaf Mücahit Akyıldırım, kuzuyu görünce şok oldu. Ölmek üzereyken son anda kuzuyu silkeleyerek hayata döndüren Akyıldırım, kuzuyu hemen montuyla sararak sobanın yanına getirdi. Kendisine gelen kuzunun ‘anne’ diye bağırması üzerine ikinci bir şok yaşadı.

Yaşanan süreci İHA’ya anlatan Mücahit Akyıldırım, “Cuma günü arkadaşım hastalıktan ölmek üzere olan koyununu kesilmesi için beni çağırdı. Bende hasta olan koyunu kestim. Daha sonra derisini yüzerken karnında bir hareketlenme olduğunu görünce şaşırdım. Hemen koyunun karnını sezaryen yöntemi gibi açınca kuzuyu gördüm. Arkadaşım da ben de koyunun gebe olduğunu anlayamamıştık. Ölmek üzereyken çırpınan kuzuyu silkeledim ve nefes almasını sağladım. Üşümesin diye hemen montuma sararak onu sobanın yanına götürdüm. Kuzu kendisine geldikten sonra ‘anne’ diye bağırınca şok oldum. Daha önceden böyle bir şey hiç başıma gelmemişti. Resmen dilimiz tutuldu ve çok duygulandım” dedi.

4 günlük olan kuzuyu biberonla beslediklerini söyleyen Akyıldırım, “Kuzumuz bizim için çok değerli. Ona gözümüz gibi bakacağız” diye konuştu.

‘Anne’ diye bağıran kuzu, herkesin ilgi odağı oldu. Kuzuyu görenler ilk defa böyle bir şeye şahit olduklarını belirtti.