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Anne kucağı hayat kurtardı!

Kocaeli’de kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tırın, iki araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Arabanın içerisinde bulunan annesinin kucağındaki 8 aylık bebek ise ufak bir yara bile almadan kurtuldu.

  • IHA
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Kocaeli'de Körfez D-100 karayolu Kirazlıyalı mevkiinde üzerinde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre İstanbul istikametine gitmekte olan 34 GET 21 plakalı TIR, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçen TIR, Ankara istikamete gitmekte olan Emrah Çoruh idaresindeki 59 YP 727 plakalı hafif ticari araç ile Yaşar Aydın idaresindeki panelvan minibüse çarptı. 3 aracın karıştığı kazada diğer 4 kişiyle yaralı olarak araçlardan çıkarılan Gülşah Çoruh'ın kucağında sıkıca tuttuğu 8 aylık bebeği O.Çoruh ise şans eseri yara almadan kurtuldu.
  
Zabıta ekipleri bebeği annesine yetiştirdi
Kaza sonrası diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kısa süre içerisinde olay yerine gelen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Körfez Devlet ve Derince Eğitim Araştırma Hastanelerine kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan 8 aylık bebek O. Çoruh ise olay yerine gelen Körfez Belediyesi Zabıta ekiplerinin aracına alınarak hastaneye kaldırılan annesinin yanına götürüldü.
 
Kaza nedeniyle Ankara istikameti tamamen trafiğe kapatılırken, İstanbul istkameti tek şerit olarak trafik akışı sağlandı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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