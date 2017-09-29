Anne-kız aynı anda doğum yaptılar

Suriye'deki iç savaş nedeniyle üç yıl önce ülkelerini terk ederek Konya'ya yerleşen Türkmen asıllı 42 yaşındaki anne Fatma Birinci ile 21 yaşındaki kızı Ğade Birinci, aynı hafta hamile kaldıklarını öğrendi. Bunun üzerine çifte mutluluk yaşayan anne ve kızı, hamilelik sürecini birlikte geçirdi.

Bebeklerinin cinsiyetini de aynı gün öğrenme fırsatı bulan ve doktor kontrollerine de birlikte giden anne-kız, aynı anda gerçekleşen sezaryenle evlatlarını kucaklarına aldı.

Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde eş zamanlı ameliyatla aynı dakikalarda dünyaya gözlerini açan dayı ile yeğenine "Recep" ve "Tayyip" isimleri verildi. Hastanenin başhekimi Erkan Ataş, başarılı geçen doğumun ardından aileyi hastane odasında ziyaret ederek Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın hayırlı olsun dileklerini iletti, hediye verdi.