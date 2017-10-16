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Annelerinin bacağının yerinde olmadığını görünce...

Gaziantep'te eşinin bıçakla yaptığı işkencelerin ardından tüfekle vurduğu sol bacağı diz üstünden kesilen, 17 haftalık hamile Çağlar Aşık, tedavisinin ardından taburcu edildikten sonra yerleştiği ağabeyinin evinde 23 gündür göremediği çocuklarıyla kucaklaştı.

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Annesi Döne Sönmez ile aynı iş yerinde çalışan ve kendisini kardeşinin  düğününde gören Mehmet Ali Aşık ile 7 yıl önce evlenen Çağlar Aşık (26), bu  evlilikten 3 çocuk sahibi oldu.
 
Eşiyle zaman zaman tartışmalar yaşayan Çağlar Aşık, 4 ay önce eşinden  şiddet gördüğü için babası Kemal Sönmez'in evine sığındı.
 
Bir süre sonra barışan çift, Sönmez'in evinin çatı katında yaşamaya  başladı. Bu sırada dördüncü çocuğuna hamile kalan Çağlar Aşık, 23 Eylül'de  eşinden yine şiddet gördü.
 
Yatağından gece yarısı kaldırıp işkence yaptığı eşini defalarca  bıçakladıktan sonra tüfekle bacağından yaralayıp kayıplara karışan Mehmet Ali  Aşık, olaydan kısa bir süre sonra yakalanıp tutuklanırken, Çağlar Aşık ise uzun  süren bir tedavi süreci geçirdi.
 
Ameliyat edilen, psikolojik tedavi gören Çağlar, Hastane günlerinin  ardından ağabeyine ait evde yeni hayatına "Merhaba" dedi.
 
Olayın ardından babaannelerinin yanında kalmaya başlayan ve Çağlar'ın  "Burnumda tütüyor" dediği 3 çocuğu ise dün 23 günlük ayrılığın ardından  annelerine kavuştu.
 
Buluşmanın ardından Çağlar Aşık, geceyi 6 ile 4 yaşlarındaki kızları  Eser ve Ecrin'in yanı sıra 10 aylık oğlu Kemal ile hasret gidererek geçirdi.
 
Çocuklarına kavuştuğu anı AA muhabirine "Acılarımı unuttum" sözüyle  anlatan genç kadın, evlatlarının elini bir an olsun bırakmıyor. Henüz 10 aylık  olan minik Kemal ise her şeyden habersiz annesinin yanında uyuyor.
 
 "Ayağım uzayacak, eskisi gibi olacak"
Taburcu edildikten sonra anne, babası ve 2 engelli kardeşiyle geçici  olarak ağabeyinin evine yerleşen Çağlar Aşık, evliliği boyunca hemen herkesin  evinde olabilecek ufak tefek tartışmalar yaşadıklarını, eşinin zaman zaman  şiddete başvursa da hemen pişman olduğunu, kendisinin de çocuklarını düşünerek  ses çıkarmadığını anlattı.
 
 Aşık, artık her şeyin geride kaldığını, sadece çocukları için  yaşayacağını dile getirerek,  hamileliğiyle ilgili bazı sıkıntılar yaşandığını,  bebeğin sağlık durumuna ilişkin kesin sonucun ilerleyen günlerde belirleneceğini  kaydetti.
 
"Neden böyle yaptı, anlam veremiyorum"
Aşık, sürekli neden bu olayın yaşandığını düşündüğünü söyleyerek,  "Olaydan 1 hafta önce hamile olduğumu öğrenmiştik. Çok sevinmişti. Çocuklarını da  çok severdi. O gün onlara bile silah tuttu. Niye böyle yaptı anlam veremiyorum."  dedi.
 
Dikişlerinin önceki gün alındığını ve sargılarının açıldığını belirten  Aşık, şu değerlendirmede bulundu:
 
"Sürekli Ağrılarım oluyor. Doktor, 'Ben sana ne ilacı verirsem  vereyim etkili olmayacak. Bunun tedavisi konuşmak, bacağını unutarak başka  işlerle meşgul olarak geçirebilirsin' dedi. Kızlarım gelmeden önce acıdan  duramıyordum. İlaçlarla bile zor uyuyordum. Dün çocuklarım geldi, kapıdan içeriye  girdiler. Öyle güzeldi ki Allah kimseyi ciğerinden ayırmasın. Ben dün ilk defa  doktorlara hak verdim. Bunları görünce inanın ki hiç ağrı çekmedim. Beraber  uyuduk. Kızlarım beni çok merak etmişler. 'Anne bacağın ağrıyor mu? Anne niye  kestiler?' diye soruyorlar. Anne bacağın büyüyecek değil mi? diye soruyorlar. Biz  şöyle anlaştık kızlarım bana bakacaklar, ilacımı verecekler, yemeğimi yiyeceğim  bu ayağım uzayacak. Küçük kızım dedi ki Sabah, 'Anne biz seninle parka gidemeyiz,  gidersek sana sakat derler. Ben o zaman dayanamam. Gitmeyelim biz evde oturalım.  Kimse seni görmesin. Senin ayağın uzasın biz öyle çıkalım.' Biz anlaştık onlar  benim yanımda olacak, ayağım uzayacak, eskisi gibi olacak. Ben çok iyi olacağım.  Benim isteklerimi yerine getirmek için birbirleriyle yarışıyorlar şimdi. Bana  diyorlar ki 'Anne sen çok yemek ye hemen büyüsün bacağın.' Hem kendileri uzayacak  hem de benim bacağım uzayacak."
 
 "Dimdik ayaktayım"
Aşık, tek isteğinin kendisine bu acıyı yaşatan kişinin en ağır şekilde  cezalandırılması ve hapisten çıkmaması olduğunu ifade ederek, "Babam da dimdik  ayakta ben de dimdik ayaktayım. Üzülmüyorum. Bu da geçecek. Çocuklarımla birlikte  hayatıma devam edebileceğim bir ev bulabilirsek herşey yoluna girecek. Hep  şükrediyorum o anda babamı, çocukları vurabilirdi. Yukarıda annem ve 2 engelli  kardeşlerimi vurabilirdi. Olan benim bacağıma oldu. Ben de iyileşirim." diye  konuştu.
 
Baba Kemal Sönmez de kızını o şekilde kanlar içinde gördüğünde  öldüğünü sandığını, olay bittikten sonra hastaneye gittiklerinde de kendisinin  morga doğru yürüdüğünü, akrabalarının kızının yaşadığını  söylediğinde  kulaklarına inanamadığını belirterek, "Allah kimsenin başına vermesin. Biz onu  başımızın üstünde tuttuk, soframızı açtık niye bunu bize yaptı aklımız almıyor.  Ben dimdik ayaktayım, kızımın ve torunlarımın arkasındayım. Gücüm yettiğince  yanlarında olacağım. Allah sağlık verdiği müddetçe onları kimseye muhtaç etmem."  dedi.
 
Olayın yaşandığı eve bir daha giremediklerine dikkati çeken Sönmez,  bir fabrikada çalıştığını ve işine servisle gidebileceği bir güzergahta başlarını  sokabilecekleri uygun bir ev aradıklarını ancak henüz bulamadıklarını kaydetti.
 
Anne Döne Sönmez de kızının yüzünün güldüğünü görmenin kendileri için  en büyük mutluluk olduğunu ifade ederek, "Kızım 5 dakika daha geç kalınsa  kurtarılamayacaktı. Bugüne çok şükür. Torunlarımın ve kızımın geleceği için  yetkililerden, devletimizden bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Evimize  gidemiyoruz. Oğlum da 1 aya kadar taşınacaklar. Bir an önce ev bulmamız  gerekiyor." sözlerine yer verdi.
 
 

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