Annesini döven babasına engel olmak isterken ölen genç toprağa verildi

Orhangazi ilçesinde cumartesi akşamı çalıştığı kafeteryadan gece yarısı eve gelen Muhammet Can Türker, babası Ruhi ile annesi Nagihan Türker´in kavgasına şahit oldu. Kavgaya engel olmak isteyen Muhammet Can Türker, babasının elindeki bıçağın boğazını kesmesi sonucu ağır yaralandı. Ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılan Türker, dün akşam yaşam mücadelesini kaybetti. Muhammet Can Türker´in cenazesi, Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Orhangazi´ye getirildi.

Muhammet Can Türker, öğle vakti Gazi Orhanbey Camii´nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Orhangazi Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, STK temsilcileri, ailesi, arkadaşları ve binlerce vatandaş katıldı.

Muhammet Can Türker´in bir hafta önce dünya evine giren ablası Ece Çıtak ise kardeşinin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Anne Nagihan Türker ise cenazede güçlükle ayakta durabildi.