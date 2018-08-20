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Annesini döven babasına engel olmak isterken ölen genç toprağa verildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, annesine şiddet uygulayan babasının elindeki bıçakla boğazı kesilen Muhammet Can Türker'in (19) cenazesi, toprağa verildi. Cenazede bir hafta önce evlenen abla Ece Çıtak ise kardeşinin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

  • DHA
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Orhangazi ilçesinde cumartesi akşamı çalıştığı kafeteryadan gece yarısı eve gelen Muhammet Can Türker, babası Ruhi ile annesi Nagihan Türker´in kavgasına şahit oldu. Kavgaya engel olmak isteyen Muhammet Can Türker, babasının elindeki bıçağın boğazını kesmesi sonucu ağır yaralandı. Ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılan Türker, dün akşam yaşam mücadelesini kaybetti. Muhammet Can Türker´in cenazesi, Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Orhangazi´ye getirildi.
 
Muhammet Can Türker, öğle vakti Gazi Orhanbey Camii´nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Orhangazi Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, STK temsilcileri, ailesi, arkadaşları ve binlerce vatandaş katıldı.
 
Muhammet Can Türker´in bir hafta önce dünya evine giren ablası Ece Çıtak ise kardeşinin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Anne Nagihan Türker ise cenazede güçlükle ayakta durabildi.

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