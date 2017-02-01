Antalya şelaleleri tükendi

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü geçen yıl hazırladığı raporda, şelalelerin yok olmasının ana nedeninin, akarsuların akış yönlerinin değiştirilmesi olduğu vurgulandı.

Yakın geçmişe kadar Antalya’nın ‘şelaleler şehri’ olarak bilindiğine işaret eden DSİ’den emekli inşaat yüksek mühendisi Galip Büyükyıldırım, “Antalya kent yaşamı ve kültüründe derin izler bırakan akarsu ve çağlayanlar özellikle son 20 yılın kentleşme ve yapılaşma politikaları sonucu hızlı bir yıkım ve yok oluş sürecinde. Su kaynakları çağdaş bir anlayışla yeniden ele alınıp, eski arık ve yapılardan kimileri canlandırılıp yaşatılarak yeni çay, arık, gölcük ve çağlayanlar oluşturulmalı” diye konuştu.