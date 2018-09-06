2 çocuk annesi işlettiği kafede kendini asarak intihar etti

Edinilen bilgiye göre olay, saat 07.30 sırasında Konyaltı ilçesi Liman Mahallesi Bileydiler Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. Sabah işe gelen personel işletme sahibi Rus uyruklu 37 yaşındaki Luıza Khatueva’yı arka bölümde tenteye asılı şekilde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Rus kadının öldüğünü belirledi. Khatueva’nın kulağında kulaklık müzik dinleyerek alkollü şekilde sandalyeye çıktığı ve daha sonra kendini yere bıraktığı görüldü. Khatueva’nın personeli ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Genç kadının yaklaşık 3 ay önce işletmeyi devraldığı ve son ayın kirasını ödeyemediği öğrenildi. Ayrıldığı Rus ve Türk eşinden birer çocuğu olan kadının çevresine uzun süredir mutsuzluktan şikayet ettiği öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından genç kadının cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.