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Antalya’da 2 youtuber genç sosyal medya için canlarını hiçe sayıyorlar

Antalya’da 2 youtuber gencin tarihi Kaleiçi surlarında yaptığı birbirinden tehlikeli hareketler görenleri hayrete düşürüyor. Dik yamaçlı surlara tırmanıp, kayalıklar üzerinde atlayışlar gerçekleştiren gençler, bu anları ise kameraya kaydedip aboneleri için sosyal medya üzerinden paylaşıyor.

  • İHA
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Tehlikeli maceralarını kamerayla kaydedip sosyal medya üzerindeki aboneleriyle paylaşan Faster Andü ve Pavel Smirnova’nın, Antalya’nın tarihi Kaleiçi semti yat limanı çevresindeki kayalıklarda yaptığı birbirinden tehlikeli hareketler görenleri hayrete düşürüyor. Çevredeki turistlerin ve vatandaşların şaşkın bakışları eşliğinde bölgedeki evlerin çatılarına çıkan gençler, damdan dama zıplıyor, metrelerce yükseklikte surlara tırmanıp, kayalıklar üzerinden atlayışlar gerçekleştiriyor. Zaman zaman düşme tehlikesi yaşayan gençler o anları da kameraya kaydediyor. 
 
"İzlerken kelime-i şehadet getirdim" 
Binlerce abonesine yaşadıkları tehlikeli maceranın görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan gençlerin, yüz binlerce tıklanma aldığı gözlenirken, videolara yapılan ‘Edirne Kapıları’na da tırmanın', 'daha kötü şeyler olabilirdi Allah korusun', 'sizi izlerken kelime-i şehadet getirdim’ gibi yorumlar dikkat çekiyor. 

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