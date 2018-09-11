Antalya'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.02'de merkez üssü Döşemealtı ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 47 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.