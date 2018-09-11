Antalya'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Antalya'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Antalya'nın ilçelerinden hissedildi.
- AA
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.02'de merkez üssü Döşemealtı ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 47 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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