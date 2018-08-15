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Antalya'da akıma kapılan işçi böyle kurtarıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde enerji nakil hattı ihalesini alan yüklenici firma işçisi, elektrik akımına kapıldığı direkte mahsur kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı işçiyi direğin tepesinde mahsur kaldığı yerden indirdi.

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Olay Manavgat-Alanya arası D-400 karayolu üzeri Karacalar Mahallesi Yemişlisu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, enerji nakil hattı ihalesini alan yüklenici firmanın işçisi Emrah B. kontrolsüz olarak çıktığı trafoda bir anda elektrik akımına kapıldı. Yerden yaklaşık 10 metre yüksekte direkte yarı baygın halde mahsur kalan arkadaşlarını gören diğer işçiler hemen yardıma koştu ancak direkte elektrik olma ihtimali sebebiyle yukarı çıkamadı. 
 
İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Ekipler gelinceye kadar yarı baygın halde elektrik direğinin tepesinde kalan Emrah B. direkteki elektrik kesildikten sonra kurtarma ekipleri tarafından sepetli merdivene alınıp aşağı indirildi. 112 acil servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Emrah B. ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
 
Emrah B.'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.

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