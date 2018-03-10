Antalya'da askerliğe hazırlanan gencin feci ölümü

Antalya’nın Serik ilçesinde akrabasının kullandığı ağaç yüklü kamyonun devrileceğini zannedip kendini dışarıya atan bir genç, atladığı kamyonun altında kalarak can verdi.

Olay, dün Serik ilçesi Bucak Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ağaç nakliyat işinde çalışan 19 yaşındaki Eren Eroğlu, akrabası O. Y.’nin kullandığı ve ağaç kerestelerinin yüklü olduğu 07 PD 843 plakalı kamyonla yola koyuldu. İddialara göre, kamyon viraja geldiği sırada Eroğlu, aracın devrileceğini zannedip kendini sürücü koltuğundan dışarı attı. Sağ ön lastiğin önüne düşen Eroğlu, dönmekte olan aracın altında kalarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri Eroğlu’yu Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Askere gitmeye hazırlandığı öğrenilen genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırılırken, akrabası O.Y. ise, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.