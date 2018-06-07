Antalya'da batan sürat teknesinde ölen i kardeşler son yolculuğuna uğurlandı

Antalya açıklarında, sürat teknesinin batması sonucu hayatını kaybeden 5 kardeş, Esenyurt’ta kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Derin (13), Dildar (10), Şiar (8), Dicver (8) ve Emine Raşit (3) kardeşlerin cenazeleri, Antalya’da Adli Tıp Kurumu Morgundan alınarak İstanbul’a getirildi.

5 kardeşin cenaze namazı, öğlen namazından önce Esenyurt’taki Bilali Habeşi Camisinde kılındı. Kardeşlerin cenazeleri defnedilmek üzere Kilyos Mezarlığına götürüldü.

Kekova Geyikova Adası'nın güneybatısında 2,5 deniz mili uzaklıkta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu sürat teknesinin batması sonucu 7'si çocuk 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Sahil güvenlik ekipleri ve bir balıkçı teknesinin personelinin müdahalesiyle kurtarılan 6 kişi, Demre Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Hayatını kaybeden çocuklardan 5’inin kardeş olduğu ortaya çıkmıştı.