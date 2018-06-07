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Antalya'da batan sürat teknesinde ölen i kardeşler son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'da batan sürat teknesinde ölen Suriyeli kardeşler son yolculuğuna uğurlandı. Acılı baba ayakta durmakta zorluk çekerken, annenin feryatları yürekleri dağladı.

  • DHA
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Antalya açıklarında, sürat teknesinin batması sonucu  hayatını kaybeden 5 kardeş, Esenyurt’ta kılınan cenaze namazının ardından son  yolculuklarına uğurlandı.
 
Derin (13), Dildar (10), Şiar (8), Dicver (8) ve Emine Raşit (3)  kardeşlerin cenazeleri, Antalya’da Adli Tıp Kurumu Morgundan alınarak İstanbul’a  getirildi.
 
5 kardeşin cenaze namazı, öğlen namazından önce Esenyurt’taki Bilali  Habeşi Camisinde kılındı. Kardeşlerin cenazeleri defnedilmek üzere Kilyos Mezarlığına götürüldü.
 
Kekova Geyikova Adası'nın güneybatısında 2,5 deniz mili uzaklıkta bir  grup düzensiz göçmenin bulunduğu sürat teknesinin batması sonucu 7'si çocuk 9  kişi hayatını kaybetmişti.
 
Sahil güvenlik ekipleri ve bir balıkçı teknesinin personelinin müdahalesiyle kurtarılan 6 kişi, Demre Devlet Hastanesinde tedavi  altına alınmıştı. Hayatını kaybeden çocuklardan 5’inin kardeş olduğu ortaya  çıkmıştı.

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