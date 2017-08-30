Antalya’da bir girişimci dedesinin bakımsız mezarından esinlendi, mezar bakımı için şirket kurdu

Antalya’da bir boya şirketinin bayiliğini yapan genç girişimci, 9 yıl önce küresel kriz sebebiyle işleri iyi gitmeyince faaliyetini askıya alarak yeni arayışlara yöneldi. Sıkıntılı günlerinde dedesinin mezarını ziyaret eden gencin aklına kabir bakım işine girmek geldi. Türkiye’de mezarların bakımsızlığından hareket eden 37 yaşındaki Mehmet Çetin, kabir bakım hizmetleri veren bir şirket kurarak tanıtıma başladı.

15 kişilik ekibiyle, yakınları tarafından ziyaret edilemediği için bakımsız kalan mezarlarla ilgilenen Çetin, temizlik başta olmak üzere genel bakım yaptıktan sonra, kabri otlardan temizliyor, toprağını düzenleyip, suluyor. İsteğe bağlı mezar tasarımı ve çiçek dikimi yapan Çetin, mezarın son halini müşterisine video ve fotoğraflarla ulaştırıyor. 9 yılda 800 sabit müşteriye ulaşan genç girişimci, günde onlarca telefon ve elektronik posta almaya başladı. Türkiye'de yoğun iş temposundan bakamadığı ya da şehir dışında, ülke dışındaki kişilerin gelemediği yakınlarının mezarlarının bakımını üstlenen Mehmet Çetin, bugünlerde büyük yoğunluk yaşıyor.

"15 kişiye istihdam"

Küçük bir ekiple başladığı sektörde bugün 15 kişiye istihdam sağlayan Çetin, "Mezarın değişimi, bakımı, çiçeklendirilmesi, toprağın değiştirilmesi, temizlik gibi hizmetleri veriyoruz. Mezarın bakımı yapıldıktan sonra, çektiğimiz fotoğraf ya da videoları müşteriye mail ya da sosyal paylaşım sitesi üzerinden ulaştırıyoruz" diye konuştu.

"Arefe ve önemli günlerde yoğunluk artıyor"

En çok talebin özel günler, bayramlar öncesi ve kandil zamanı olduğunu aktaran Mehmet Çetin, kişilerin eşlerinin ölüm yıldönümünde de mezar bakımına önem verdiklerini kaydetti. Müşterilerinin çoğunluğunun ülke genelinden olduğunu ifade eden Çetin, "Bunun yanında, Almanya, İngiltere, Suudi Arabistan, Çin, Hollanda ve Fransa’da yaşayan Türkler’den talep geliyor. Bakımın yanında hoca isteyen müşterilerimiz de oluyor. Onlara da bu hizmeti veriyoruz" dedi.

Mezar bakımının yanında müşterilerinin ilginç mezar taşı ve dikilecek olan çiçek tercihlerini de dikkate aldıklarının altını çizen Çetin, müşteri memnuniyeti odakları çalıştıklarını belirtti.

"İhtiyaca cevap veriyoruz"

Türkiye’de ihtiyaç olan bir alanda faaliyet yürüttüklerini ifade eden Mehmet Çetin, "Büyükşehirlerde yaşayan insanlar işlerinden dolayı çok yoğun çalışıyorlar. Çekirdek bir ailede çalışmayan insan yok. Yurt dışındaki vatandaşlarımız istediği zaman zaten gelemiyor. Vakti olmayan ve yakının mezarına gelemeyen kişi bize ihtiyaç duyuyor. Biz de bu ihtiyacı gideriyoruz. Bir telefon kadar yakın oluyoruz. Önemli günlerini takip etmelerini istediğimiz müşterilerimiz var, biz bunları takip ediyoruz günü geldiğinde bakım hizmetini veriyoruz" diye konuştu.

"Eleştirilere aldırmadı"

İşe başladığında eleştiriler aldığını anlatan Çetin, "İnsanlara yaptığım iş komik geliyordu. ‘Kim mezar bakımına para verir, niye mezar bakımına para versin?' diyorlardı. Bu bir ihtiyaçtı. Dedemden aldığım örnek vardı. Dedemi çok seviyorum ama mezarına zamanında gidemiyor, diktiğim çiçekleri aralıklarla sulayamıyordum. İlk başta tepki gördüm ama şimdi onure ediliyorum. Hala işimizi öğrenmeye devam ediyoruz. Örneği olmayan değişik bir iş yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"800 müşteriye ulaştı"

Antalya merkezde ulaşabilecekleri 100 bine yakın mezar olduğunu kaydeden Çetin, "Kent genelinde 185 mezarlık var. Biz şu an 15 kişilik ekiple 800 müşterimizin mezarının bakımını yapıyoruz. Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla da işlerimiz çok yoğun. Aylık 45-50 TL’ye kişi mezarını sürekli temiz bakımlı ve çiçekli olarak görüyor" dedi.