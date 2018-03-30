Antalya'da çekiciyle çaldıkları otomobili presleyip hurda olarak sattılar
Antalya'da park halindeki otomobili çekiciyle çalıp presledikten sonra hurda demir olarak satan 3 kişi yakalandı.
- DHA
Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ne başvuran A.Ç., 61 AE 503 plakalı otomobilinin park halindeyken çalındığı ihbarında bulundu. İhbarın ardından harekete geçen ekipler, otomobilin çekiciyle alındığını belirledi. Şüphelilerin R.Ç., Ö.Ç. ve M.A. olduğunu belirleyen ekipler, 3 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, otomobili çekici ile aldıklarını, presleyip İzmir'de bir fabrikaya hurda demir olarak sattıklarını itiraf etti. Hurda halinde preslenmiş olarak bulunan otomobil sahibine teslim edilirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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