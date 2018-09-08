Antalya'da düzenlenen operasyonda 26,5 kilo esrar ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, uzun süredir yapılan takip sonucunda Akseki ve İbradı İlçe Jandarma ekipleri, M.O.B. isimli şüphelinin Ürünlü Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Operasyonda saksılarda ekili 155 kök Hint keneviri, 26,5 kilogram kubar esrar maddesi ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. M.O.B. gözaltına alınırken, ele geçirilen Hint keneviri jandarma tarafından imha edildi. Gözaltı alınan M.O.B.'nün uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.