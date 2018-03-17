Antalya'da fuhuş yapıldığı belirlenen ev, işyeri ve oteller mühürlendi
Antalya'da çok sayıda hamam, masaj salonu ve otele fuhuş baskını yapıldı. Operasyonda 68 adres mühürlendi.
- DHA
Antalya'da fuhuş yapıldığı belirlenen çok sayıda ev, işyeri ve otel mühürlenerek kapatıldı.
68 ADRES MÜHÜRLENDİ
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından çeşitli tarihlerde düzenlenen operasyonlarda fuhuş yapıldığı tespit edilen 61 adreste bulunan 13 otel toplamda 480 gün, 4 hamam ve masaj salonu 300 gün, 3 pansiyon toplamda 90 gün kapatıldı.
Ayrıca ev olarak kullanılan 1 iş yeri 30 gün, 46 ev ile 1 iş yeri ise bin 200 gün Fuhuşla Mücadele Komisyonu'nca kapatılarak mühürlendi.
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