Antalya'da gasba uğrayan hamile kadın bebeğini kaybetti

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 2 hafta önce Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evine gitmek üzere otobüse binen 7 haftalık hamile E.D, otobüsten inip evine yürümeye başladı. Bu sırada kendisini takip ederek arkasından gelen bir kişi, zorla yere yatırdığı E.D'nin altın kolyesini gasbetti.

Olayın ardından E.D. polisi arayarak yardım istedi. Polis ekipleri soruşturma yaparken, E.D olaydan 2 gün sonra bebeğini kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 50 güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Polis ekipleri güvenlik kameraları görüntülerinde E.D'yi takip eden bir kişi olduğunu gördü. Şüphelinin kadın ile aynı durakta otobüse binip aynı durakta indiğini belirleyen polis ekipleri, yaptıkları araştırmada zanlının 35 suçtan poliste kaydı bulunan E.A. (23) olduğunu tespit etti.

İkamet adresi bulunmayan, park ve otobüs duraklarında yattığı öğrenilen E.A'yı yakalamak için özel ekip oluşturuldu. Yaklaşık iki hafta süreyle E.A'nın akrabalarının evlerini, kentteki parkları ve otobüs duraklarını gözetleyen polis ekipleri, zanlıyı Konyaaltı içesi Doyran Mahallesi'ndeki babasının evine girdiği sırada gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden zanlının, altın kolyeyi bir kuyumcuya 270 lira karşılığında sattığını söylediği öğrenildi.