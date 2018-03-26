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Antalya'da hamam ve saunalarda fuhşa zorlanan 5 kadın kurtarıldı

Antalya'da polisin hamam ve saunalara düzenlediği baskında, fuhşa zorlanan 5 kadın kurtarıldı, 2 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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Antalya'da bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesinde fuhuş yaptırıldığı belirlenen hamam ve saunalara eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda fuhşa zorlanan 5 kadın kurtarılırken, 2 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki iki şüphelinin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
 

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