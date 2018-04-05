Antalya'da karı koca evlerinde ölü bulundu
Antalya'nın Serik ilçesinde bir çift, evlerinde ölü bulundu.
- AA
Esme (71) ile Mustafa Erdoğan (71) çiftini, Cumhuriyet Mahallesi Türkmen Sokak'taki evlerinde hareketsiz yatarken bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, Erdoğan çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Karı kocanın öldüğünü öğrenen yakınları gözyaşı döktü.
Çiftin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Polis, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.