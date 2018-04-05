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Antalya'da karı koca evlerinde ölü bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde bir çift, evlerinde ölü bulundu.

  • AA
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Esme (71) ile Mustafa Erdoğan (71) çiftini, Cumhuriyet Mahallesi Türkmen Sokak'taki evlerinde hareketsiz yatarken bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Erdoğan çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Karı kocanın öldüğünü öğrenen yakınları gözyaşı döktü.

Çiftin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Polis, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

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