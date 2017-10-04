Antalya'da dehşet! Bahçe duvarına çivilediler...

Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi’nde 328 Sokak üzerinde iddiaya göre 3 sokak köpeği zehirlenerek katledildi. Köpeklerden birinin de sol patisinden bahçe duvarının çitine çivilendiği görüldü. Sabah okul giden çocuklar köpekleri yerde yatar ve asılı şekilde görünce durumu ailelerine bildirdi. Aileler de durumu polise ve belediye ekiplerine haber verdi.

Katledilen hayvanların sorumlularının bulunması için harekete geçen Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, "Antalya’nın çeşitli noktalarında canlarımız hunharca katlediliyor. Biz 4 Ekim Dünya Hayvan Haklarını Koruma Günü’nde canlarımızın haklarını ve yaşam haklarını savunmaya çalışırken, bu katliamla sarsıldık. Kimseye zararı olmayan bu hayvanlar nasıl zehirlendi ve birisi nasıl patisinden çite asıldı. Nasıl bir vicdandır ya da ruh halidir anlayamadık" dedi.

Her noktada güvenlik kamerası olduğu yerde hayvanları katledenlerin bulunmasını isteyen Yanık, "Polis ve savcımızı göreve çağırıyoruz. bugün köpeğe yapılan, yarın bize çocuklarımıza yapılabilir. Köpeği sevmek zorunda değilsiniz, su veya yemek vermeyin ama bari canlarımızı öldürmeyin. Hayvanların da yaşam hakkı var" diye konuştu.

Yanık, konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.