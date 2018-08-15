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Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgenin sarp olması nedeniyle kara ekiplerinin güçlükle ilerlediği bildirildi.

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgenin sarp olması nedeniyle kara ekiplerinin güçlükle ilerlediği bildirildi.Antalya Kumluca'da Alakır Çayı yakınlarında, bugün saat 10.00 sıralarında orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 5 helikopter ve 2 amfibik uçakla müdahale etmeye başladı. 15 arazöz ve 2 dozer de yangın bölgesine sevk edildi.

Bölgenin sarp olması nedeniyle kara ekiplerinin güçlükle ilerlediği bildirildi.

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