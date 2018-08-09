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Antalya'da plajda valizi bulunan kişinin cesedine ulaşıldı

Antalya'da plaja valizini bırakarak girdiği denizden çıkmadığı belirtilen kişinin cesedine ulaşıldı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, dün sabaha karşı Konyaaltı Plajı'ndan denize giren Okan Yıldız için sahil güvenlik ve deniz polisi ekiplerince arama yapıldı.
 
Sahil güvenlik helikopterinin de destek verdiği çalışmalarda Yıldız'ın cesedi, Boğaçayı açıklarında olay yerine yaklaşık 2,5 deniz mili mesafesinde su yüzeyinde tespit edildi. Sahil güvenlik botuna alınan ceset, askeri limandan karaya çıkartıldı.
 
Ceset, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Antalya'da dün sabaha karşı Konyaaltı Plajı'nda valizi bulunan kişiyi aramak için denizde çalışma yapılmıştı.
 
Valizde Okan Yıldız'a ait bir nüfus cüzdanı, cep telefonu, 65 lira ve giysi bulunmuştu. Yıldız için memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde bir hafta önce kayıp başvurusu yapıldığı anlaşılmıştı.

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